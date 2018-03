C'è grande entusiasmo in casa Juventus dopo la qualificazione ai quarti di Champions League in casa del Tottenham grazie alle reti di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. I bianconeri hanno ribaltato la rete di Son e l'eco della prestazione dei due argentini ha fatto subito il giro del mondo e si è soffermata, soprattutto, sulla stampa e tra i tifosi della Seleccìon che hanno celebrato il tandem della Vecchia Signora a tinte albicelesti. "Questa coppia vale oro": questo è il titolo che l'edizione online di Olé ha utilizzato per celebrare la grande empatia calcistica che si è creata tra il Pipita e la Joya. Le tantissime critiche che sono state indirizzate al centravanti scuola River Plate per la sua poca incidenza sui risultati della sua nazionale adesso sono stati trasformati in elogi e sono in tanti a credere che il numero 9 della Juve debba far parte della prossima spedizione mondiale guidata da Jorge Sampaoli, che lo ha convocato per le amichevoli di fine marzo con Italia e Spagna.

in foto: Dalla home di Ole.com

"Gli argentini trascinano la Juve a Wembley". Anche l’edizione digitale del Clarin ha regalato un titolo ad effetto per il Pipita e Dybala che sono stati i protagonisti in positivo della vittoria con il Tottenham. Secondo Infobae, il goal e l’assist del numero 9 argentino sono le risposte a tutti quelli che l’hanno sbeffeggiato con “meme” e prese in giro nei mesi scorsi per la sua forma fisica e per il suo scarso impegno al lavoro di squadra. Secondo Fox Sports bisogna garantire un posto fisso tra i convocati per i Mondiali di Russia a Higuain e lo ha definito "il più grande attaccante argentino dai tempi di Batistuta".