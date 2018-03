Higuain non lascia, raddoppia. Gonzalo è fatto così, non ha voglia di lasciare nulla agli avversari e il suo essere in campo stasera al Wembley Stadium lo dimostra. Dopo l'infortunio con il Torino nessun pensava di rivederlo in campo presto ma il Pipita ha lavorato per esserci contro il Tottenham e perché aveva un peso da togliersi: quel rigore calciato male nella gara d'andata che non ha permesso alla Juventus di portarsi sul 3-0 e di preparare la partita di stasera in maniera diversa.

La voglia di essere decisivo di Higuain era visibile già nelle immagini del riscaldamento: concentrato, con gli occhi spiritati e sempre sul pezzo negli esercizi pre-gara. Dopo una prima frazione evanescente, il numero 9 ha colpito alla prima palla giocabile: il neo entrato Lichsteiner ha crossato dalla destra per Khedira che ha prolungato di testa sul secondo palo dove è sbucato lui che con un tocco di esterno ha battuto Lloris e rianimato una squadra che sembrava essersi smarrita. Si tratta della quinta rete nelle sue ultime cinque presenze in gare ad eliminazione diretta di Champions League: e meno male c'è chi lo indica ancora come "non decisivo".

Pochi minuti dopo arriva l'opera d'arte della serata: ricezione da Chiellini, protezione del pallone e palla nello spazio sulla quale arriva Dybala e la indirizza sotto l'incrocio della porta di Lloris. La Juventus, come riporta OptaPaolo, ha segnato con i primi due tiri in porta della gara: sintomo di concentrazione, cinismo e un pizzico di fortuna che non guasta mai. La Vecchia Signora si è presa una qualificazione che sembrava impossibile dopo i primi 45′ ma grazie al tandem argentino i bianconeri sono ancora tra le migliori otto squadre d'Europa.

Il Pipita questa sera è entrato nella storia della Juventus e del calcio italiano perché va riempire un'altra casella di quella speciale classifica in cui finiscono tutti gli eroi che sono riusciti a spegnere gli animi di un tempo del calcio come Wembley: dopo Altafini e Batistuta oggi è stata la volta di Gonzalo Higuian.