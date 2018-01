Dopo aver rinforzato la squadra nella scorsa estate, con gli arrivi di Douglas Costa, De Sciglio, Szczesny, Bernardeschi, Matuidi e Höwedes, la Juventus lavora per recitare il ruolo da protagonista anche in questa sessione invernale. L'obiettivo dei due uomini mercato, Beppe Marotta e Fabio Paratici, è quello di valutare e mettere le mani su giocatori che in prospettiva potrebbero tornare utili alla causa della vecchia signora.

Il prestito di Pjaca.

A dieci giorni dall'apertura ufficiale delle trattative, il club campione d'Italia ha concluso fino ad ora soltanto un'operazione: quella che ha portato Marko Pjaca allo Schalke 04. Il prestito secco del croato, necessario per far ritrovare condizione e morale al talento di Zagabria, non sarà però l'unica trattativa che la dirigenza juventina finalizzerà in questi giorni. Negli uffici di corso Galileo Ferraris, si lavora infatti per rifare il look al centrocampo della "madama" del calcio italiano.

Emre Can alla guida del nuovo centrocampo.

Come è già stato dimostrato nelle altre stagioni, Marotta e Paratici sono diventati dei maestri nell'acquistare a parametro zero e tirare a lucido giocatori non più di primo pelo. Il prossimo sarà molto probabilmente Emre Can, per il quale la Juventus sta lavorando da tempo per trovare l'intesa definitiva con il suo entourage. Per la mediana del prossimo anno, piacciono anche i giovani Bryan Cristante, Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini e Dennis Praet: giocatore che, secondo "radio mercato", sarebbe già stato opzionato per la prossima estate al costo di 25 milioni di euro.

Darmian e le altre idee per la difesa.

Anche per gli altri due reparti sono previsti correttivi importanti. A cominciare dalla difesa, dove nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Matteo Darmian: finito anche nel mirino anche della Roma. Aspettando Mattia Caldara e complice l'età avanzata di molti suoi componenti, il reparto arretrato attende dunque nuovi innesti.

Tra i giocatori seguiti in queste ultime settimane, ci sono anche Emerson Palmieri, Gayà del Valencia, Wendell del Bayer Leverkusen, il centrale Josè Gimenez dell'Atletico Madrid e due nomi decisamente più esperti come Garay e Mangala. Se Buffon deciderà davvero di smettere, servirà prendere anche un portiere. Marchetti, Meret, Brignoli e Mirante sono i nomi più caldi, ma attenzione sempre alla pista Gigio Donnarumma: mai davvero tramontata

La Juventus che verrà.

Se il sogno per l'attacco si chiama Sergej Milinkovic-Savic, la realtà potrebbe invece essere quella di Kwang-Song Han: attaccante coreano del Cagliari, attualmente in prestito al Perugia. Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero già trovato un accordo con il Cagliari per il diciannovenne nordcoreano che rimarrebbe a Perugia almeno fino alla fine della stagione.

L'acquisto del bomber della Serie B (7 gol in 16 presenze) è una sorta di garanzia futura per il club piemontese. Sono infatti molti i giovani giocatori in prestito che, insieme ad Han, potrebbero formare la spina dorsale della Juventus di domani. Tra questi Orsolini, Romagna, Spinazzola, Mandragora, Kean e, ovviamente, anche lo stesso Marko Pjaca.