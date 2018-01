La Juventus ha sempre abituato i suoi tifosi e tutti gli osservatori a muoversi in anticipo per non perdere occasioni importanti o essere sempre un passo avanti alle concorrenti. Il club bianconero da adesso a fine stagione dovrà cercare di gestire al meglio l'addio di Gianluigi Buffon e la sua successione.

Se l'uomo che prenderà il posto del portiere italiano sembra essere Wojciech Szczesny, c'è da capire chi sarà il secondo portiere del club campione d'Italia in carica dalla prossima stagione. La Vecchia Signora si sta muovendo in anticipo, si guarda attorno per identificare il futuro vice del polacco.

Si cerca il vice Szczesny: tanti nomi da Audero a Marchetti.

Sono diversi i nomi che sono sul tavolo della dirigenza bianconera e per la maggior parte si tratta di ragazzi già passati per la Juventus: da Alberto Brignoli del Benevento a Nicola Leali, che ora veste dello Zulte Wagerem; fino ad Emil Audero, protagonista di un'ottima stagione con il Venezia, e Antonio Mirante, cresciuto in bianconero e amico di Gigi Buffon. Andando fuori dalla scuola Juventus sono stati fatti anche i nomi di Alex Meret e di Federico Marchetti. Insomma, le opzioni non mancano e gli uomini mercato della squadra bianconera stanno valutando tutte lei situazioni per non intaccare nessun equilibrio.

Emre Can è l'uomo per rinforzare il centrocampo.

Emre Can sarà un giocatore della Juventus ma solo a luglio. Secondo il The Guardian è stato raggiunto l'accordo fra i bianconeri e il 23enne centrocampista tedesco, in scadenza di contratto col Liverpool. L'ultima offerta da corso Galileo Ferraris, un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, avrebbe convinto Can e azzerato le chance di rinnovo con i Reds.