Alla Juventus non aveva grande spazio ma adesso che può giocare immerso nella fiducia dei suoi nuovi compagni di squadra, della società, del tecnico e dei suoi nuovi tifosi, Marko Pjaca è riuscito a lasciare subito il segno con lo Schalke04. Il centrocampista di proprietà della Juventus è entrato all'intervallo e ha punito il Genk, nell'ultima amichevole. Con la gioia della Juventus che è riuscita a ottenere il massimo dal mercato di gennaio cedendo in prestito proprio per farlo crescere, il giovane talento.

In Germania per esplodere.

L'esordio con gol da parte di Pjaca con lo Schalke04 è diventata una delle migliori notizie giunte in casa Juventus. La società bianconera monitorerà per i prossimi sei mesi i progressi di Pjaca dopo gli infortuni degli scorsi mesi per capire se l'investimento fatto sarà da ritenersi corretto o semplicemente un mero tentativo. Il prestito secco concesso allo Schalke è un'opzione che determinerà il destino sia del club campione d'Italia sia del centrocampista croato.

5 minuti per segnare.

Per Pjaca è stato un esordio col botto. Un tempo intero trascorso in panchina, a guardare i suoi nuovi compagni, poi è stato inserito all'intervallo e dopo nemmeno 5 minuti ecco il goal del momentaneo 1-0, in una gara che si è conclusa sul 2-1. Una rete promettente, nata da una bella accelerazione in area e conclusasi con un sinistro incrociato, precisissimo, alle spalle del portiere avversario.

Amichevole con gol.

In Germania al momento c'è una lunga pausa, invernale dove campionato e coppe sono fermi da tempo. L'ex bianconero è andato subito a segno durante l'amichevole dei tedeschi contro il Genk, di scena a Benidorm, in Spagna, durante il break che sta coinvolgendo tutta la Bundesliga.

Prestito secco fino a giugno.

L’acquisto di Pjaca è stato ufficializzato venerdì scorso: rimarrà in Bundesliga fino al termine della stagione per completare il recupero dopo i due infortuni che hanno di fatto bloccato il suo percorso in bianconero. L’obiettivo è quello di prendere parte al prossimo Mondiale.