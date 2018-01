Archiviato da pochi giorni il 2017, è tempo di bilanci anche per l'Uefa che ha analizzato i dati dei cinque massimi campionati in Europa. Gli analisti di Nyon, si sono concentrati nello specifico sulle formazioni meno battute: quelle che hanno incassato meno gol nell'ultimo anno. Dalla loro ricerca, ne è venuta fuori una classifica che vede tra le prime dieci anche quattro squadre della nostra Serie A: Inter, Juventus, Roma e Napoli.

Le formazioni allenate da Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, sono infatti appaiate al nono posto davanti al Paris Saint-Germain: ultimo in graduatoria con 15 gol incassati in 19 partite (0,78 di media). Per nerazzurri e bianconeri, invece, il dato è migliore rispetto alla formazione parigina: 15 gol in 20 partite (0,75 di media). In ottava posizione c'è invece il Leganés (14 gol in 18 partite, con lo 0,77 di media), mentre in settima si trova la Roma di Eusebio Di Francesco.

Tutti dietro al Barcellona.

I giallorossi hanno dunque confermato la loro presenza in questa speciale top ten, grazie ai 14 gol presi in 19 partite (0,73): un dato leggermente superiore a quello del Montpellier (sesto con 13 gol in 19 partite). Messo meglio della Roma è invece il Napoli. Grazie alla cura maniacale della propria fase difensiva, Maurizio Sarri ha infatti incassato soltanto 13 gol in 20 partite (0,65) e quasi raggiunto l'amico e mentore Guardiola: in quarta posizione con 13 reti in 22 gare.

Sul podio ci sono invece Bayern Monaco, terzo con 11 in 17 partite, l'Atletico Madrid (8 in 18) e il Barcellona: la squadra con la difesa meno perforata d'Europa (7 gol in 18 partite). Se è vero che i titoli li vincono soprattutto le squadre con le difese più forti, non sorprende dunque che tra le formazioni meno battute del continente spicchino le cinque capoliste dei rispettivi campionati: Barcellona, Manchester City, Napoli, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.