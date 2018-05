Nonostante la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, Ciro Immobile corre verso la qualificazione Champions League. A pochi giorni dal suo infortunio, l'attaccante biancoceleste sta infatti cercando di forzare i tempi per poter rientrare in campo in occasione dello "spareggio" europeo contro l'Inter: in programma domenica 20 maggio allo Stadio Olimpico.

Al centro sportivo di Formello, dove Immobile ha svolto un lavoro differenziato, tutti scommettono su un rientro dell'attaccante nonostante la previsione di uno stop di almeno quindici giorni. La voglia di aiutare la Lazio a centrare l'accesso alla prossima Champions e l'obiettivo di aumentare il proprio bottino nella classifica della Scarpa d'Oro (traguardo quasi impossibile, visto che Messi a +8 da lui), sono infatti due stimoli grandissimi per tentare il recupero lampo.

Inzaghi lancia Caicedo

Se le percentuali di recuperare Luis Alberto sono praticamente nulle, quelle di vedere Immobile (e anche Parolo) in campo con l'inter salgono invece di ora in ora. Prima dell'ultimo turno con i nerazzurri, la Lazio dovrà però superare l'ostacolo della trasferta di Crotone. Un compito per nulla facile per la formazione di Simone Inzaghi, dato che i calabresi si stanno giocando la permanenza in Serie A insieme a Cagliari, Udinese, Chievo e Spal.

Contro la squadra di Walter Zenga, il tecnico biancoceleste si affiderà ancora una volta a Felipe Caicedo. L'ex Espanyol sarà il terminale offensivo nel match dello "Scida" e avrà alle sue spalle Felipe Anderson. "Non è facile fare la riserva di Immobile – ha dichiarato Inzaghi, in merito alla disponibilità di Caicedo – Ha giocato pochissimo, è stato un professionista esemplare e ci ha permesso di vincere sul campo. L'assenza di Immobile? Spiace, ma a fare la differenza è il gruppo".