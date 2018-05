E' ancora prematuro perché è tutto un'ipotesi fino a fine dei rispettivi campionati, ma le fasce per la prossima Champions League sono pressocché delineate, soprattutto per le Italiane che si ritroveranno nella fase a gironi una per fascia. Nella stessa classifica in cui sono attualmente in campionato: prima fascia per la Juventus, seconda per il Napoli, terza per la Roma, quarta per Inter o Lazio.

Napoli in seconda. Se per i bianconeri non c'erano sospetti di alternative, in quanto vincitori del proprio campionato (anche se non ancora in modo matematico) per i partenopei sembra venire confermata la presenza in seconda fascia con un ranking complessivo di 78 mila punti, di cui solamente 10 mila sono stati totalizzati nell'ultima edizione in cui il Napoli è uscito quasi subito dalla Champions e quasi immediatamente in Europa League.

Fascia interessante. La seconda fascia sotto questo punto di vista, potrebbe risultare molto importante, ancora di più degli altri anni per i partonopei che potrebbe evitare club di seconda come Atletico, Borussia Dortmund, Manchester United, Tottenham e sfruttare l'assenza di altri top team d'Europa come Siviglia, Arsenal, Zenit e probabilmente il Chelsea di Conte

Roma in terza, Inter o Lazio in quarta. Per quanto riguarda la terza fascia, ci sarà la presenza della Roma di Di Francesco che risale la classifica del ranking ma che è ancora inserita nel terzo lotto, con 64 mila punti, seconda al solo Bayern Leverkusen. L'assenza dalle coppe da diverso tempo, invece penalizzerebbe moltissimo l'Inter che in caso di qualificazione Champions entrerebbe solo in quarta fascia con una serie di avversarie di livello con cui confrontarsi. Stessa sorte riservata alla Lazio di Simone Inzaghi.

La finale di Kiev. Ovviamente molto dipende anche dalla conclusione delle due finali di Europa e Champions League. Perché in caso di successo da parte dell'outsider Liverpool sarebbe proprio il club inglese a cambiare la situazione passando dalla terza alla prima fascia mentre i Blancos scivolerebbero in seconda fascia.