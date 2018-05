Pessime notizie per la Lazio e per Simone Inzaghi. Luis Alberto infortunatosi nel corso del match di campionato con l’Atalanta ha chiuso anticipatamente la stagione. Non ci sono possibilità che lo spagnolo recuperi per i match con il Crotone e con l’Inter. Luis Alberto potrebbe tornare a disposizione a fine mese e dunque il sogno Mondiale almeno non lo ha perso. Ha recuperato Radu, mentre hanno la chance di giocare lo spareggio Champions con l’Inter dell’ultima giornata sia Immobile che Parolo.

Luis Alberto dunque si ferma ai box per una lesione di primo grado all’adduttore e chiude la sua stagione. Una perdita notevolissima per Inzaghi, che perde il secondo giocatore con più gol del club e soprattutto il miglior assist-man di tutto il campionato. Queste le parole del dottore Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico del club a Lazio Style Channel:

Luis Alberto ha riportato una lesione di primo grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni: con lui abbiamo messo in atto dei trattamenti specifici già da lunedì stesso dopo aver stipulato una diagnosi presuntiva che non abbiamo comunicato in via definitiva per attendere la stabilizzazione del quadro clinico. Luis Alberto vuole giocare l’ultima gara contro l’Inter, ma i dati strumentali non sembrano favorevoli allo spagnolo, ma continueremo a monitorare il centrocampista.

Radu invece ha recuperato completamente e ci sarà già contro il Crotone, nel match in programma domenica pomeriggio. In Calabria non ci saranno invece Immobile e Parolo, che però stanno cercando di recuperare in vista della partita con l’Inter che molto probabilmente sarà determinante per la qualificazione in Champions: