Il Liverpool potrà prepararsi nel migliore dei modi per il ritorno della sfida di Champions contro la Roma sui campi della Lazio. I giocatori di Jurgen Klopp inizieranno ad "assaggiare" l'atmosfera capitolina per il big match del 2 maggio all'Olimpico presso il centro sportivo di Formello. La dirigenza della Lazio ha dato infatti il suo benestare al club inglese per l'utilizzo delle proprie strutture per prepararsi al meglio al confronto contro gli uomini di Di Francesco, che per conquistare la finale dovranno realizzare una nuova impresa in stile Barcellona.

Il Liverpool si allena sui campi della Lazio per la sfida di ritorno contro la Roma

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha dunque risposto in maniera affermativa alla richiesta del Liverpool dando la possibilità agli uomini di Klopp di allenarsi presso le proprie strutture. Il tutto in vista della semifinale di ritorno della Champions League, con i giallorossi che dovranno cercare di ribaltare il 5-2 incassato ad Anfield Road. Una situazione che ha trovato d'accordo sui social tutti i tifosi della Lazio, che si sono resi protagonisti di sfottò e dichiarazioni di "solidarietà" ai Reds, in chiave anti-cugini giallorossi.

I precedenti, i centri sportivi a disposizione degli avversari

Non è la prima volta che una squadra inglese si allena a Formello in occasione di una sfida contro la Roma: è già accaduto infatti in occasione del confronto del 2014 tra i giallorossi e il Manchester City. Stesso discorso a parti inverse, con la Roma che ha messo a disposizione le proprie strutture a Trigoria alla Juventus in vista della finale di Supercoppa 2013 proprio contro la Lazio.

Leiva all'Olimpico per tifare Liverpool contro la Roma

E sicuramente anche il centro sportivo di Formello, alla luce di quanto accaduto prima del match d'andata con gli incidenti tra i tifosi, sarà oggetto di attenzioni speciali da parte delle forze dell'ordine. Allerta massima all'Olimpico dove molto probabilmente ci sarà anche il brasiliano della Lazio e grande ex del Liverpool Lucas Leiva. Quest'ultimo ha già annunciato: "Sto pensando di assistere alla partita di ritorno dagli spalti dell’Olimpico, alla fine spero di riuscire ad andare e magari di portare con me qualche amico o mio figlio. In famiglia seguiamo sempre il Liverpool, guardiamo ogni partita e speriamo che possa arrivare in finale".