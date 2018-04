A 10′ dal termine di Liverpool-Roma, l'avventura della squadra di Di Francesco in Champions League sembrava praticamente finita. 5-0 e discorso archiviato per la qualificazione al prossimo turno per i Reds che a sorpresa, proprio dopo l'uscita del mattatore Salah (2 gol e 2 assist), si sono letteralmente addormentati, incassando 2 reti dai giallorossi. Gli squilli di Dzeko e di Perotti, dal dischetto, hanno il sapore della speranza per una squadra che ora avrà bisogno di un'impresa in stile Barcellona.

La Roma si qualifica alla finale di Champions se…

Dopo la sconfitta per 5-2 di Anfield, la Roma nella sfida di ritorno del 2 maggio avrà dunque bisogno di una nuova prestazione perfetta come quella che ha permesso loro di archiviare la pratica Barcellona. I giallorossi dovranno vincere con il punteggio di 3-0 per qualificarsi e ribaltare il ko incassato all'andata. Lo stesso risultato dunque del match contro la corazzata blaugrana che al Camp Nou aveva vinto 4-1.

Cosa succede se il Liverpool segna

Le cose cambierebbero ovviamente in caso di gol del Liverpool. Se la formazione di Klopp dovesse segnare allora la Roma avrebbe bisogno di un successo con 4 gol di distacco. (Le squadre andrebbero ai supplementari solo se il risultato al 90′ fosse di 5-2 per i giallorossi)

Roma abituata alle rimonte, i tifosi ci credono

I due gol segnati nel finale hanno ovviamente riacceso le speranze dei giallorossi che sono specializzati in rimonte. La prima è quella andata in scena agli ottavi contro lo Shakhtar con Dzeko e compagni che vincendo 1-0 all'Olimpico hanno ribaltato il 2-1 incassato in Ucraina. Ancor più clamorosa l'impresa con il Barcellona, con la remuntada dopo il 4-1 del Camp Nou. Non c'è due senza tre per una squadra che è andata avanti in Champions collezionando una sola vittoria lontano dalla Capitale, ovvero nella fase a gironi contro il modesto Qarabag.