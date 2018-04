Dieci stagioni nel Liverpool diventandone un punto di riferimento: Lucas Leiva è stato soprattutto questo prima di trasferirsi in estate alla Lazio di Simone Inzaghi. Il centrocampista brasiliano ha i reds nel cuore e le sue ultime dichiarazioni sulla sfida tra la sua ex squadra e la Roma non sono da prendere come frasi da derby.

La voglia è di tifare Liverpool perché nel Liverpool ha giocato e vinto. A Liverpool Lucas Leiva è diventato un ottimo giocatore in mediana, vincendo una Coppa di Lega inglese ed entrando soprattutto nel cuore della tifoseria di Anfield. Il destino però, ha voluto che sul cammino per Kiev la sua ex squadra si confrontasse con la rivale principale per la Lazio, la Roma. Così ogni dichiarazione nei confronti del club di Klopp suona come una stilettata verso i giallorossi.

"Sarà una grande sfida, una vera semifinale anche se non diversa da alcune che ho giocato io col Liverpool. Ovviamente la guarderò e tiferò per il Liverpool".

Cuore Liverpool

Il centrocampista della Lazio è stato una bandiera del Liverpool e non può dimenticare il suo trascorso inglese. Lucas Leiva si esprime così sulla semifinale di Champions tra la Roma e i ‘Reds', la ‘sua' squadra per cui tiferà senza riserbo nella speranza doi vederla a Kiev: "Spero di poter essere presente al ritorno dell'Olimpico e andare nel settore del Liverpool a guardare la partita e magari portare alcuni amici e mio figlio"

Ciò che accade a Liverpool è ancora sotto la lente di ingrandimento del 31enne centrocampista brasiliano: "In famiglia seguiamo ancora il Liverpool, guardiamo ogni gara e la speranza è che possa andare in finale. I giallorossi sono in grande fiducia dopo aver vinto contro il Barça. La squadra di Di Francesco gioca bene e quel successo gli ha dato grande carica".

Il ‘derby' di Roma

Ovviamente un pizzico di rivalità cittadina, in fondo in fondo c'è e anche se è a Roma da poco più di sei mesi, anche Lucas Leiva ha capito come la Capitale vivrà la partita: "Una buona parte della città però sosterrà il Liverpool, i tifosi della Lazio non vogliono vedere i rivali in finale. L'altra parte di Roma è veramente eccitata, per questo dico che sarà una grande semifinale".

I complimenti a Di Francesco

Infine, però, anche il merito da conferire a Di Francesco bravissimo ad aver estratto il meglio dai suoi giocatori: "La Roma pressa alto con giocatori molto veloci. Inoltre c'è Dzeko, un grande giocatore, ma credo si decida all'andata: col City abbiamo visto quanto sia forte il Liverpool ad Anfield. Fare un bel risultato all'andata potrebbe essere la chiave anche in vista del ritorno"