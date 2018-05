Battendo fuori casa il Torino la Lazio ha compiuto l'ennesimo passo verso quella che sembra, al momento, una più che meritata qualificazione in Champions League. Cancellata la notte di Salisburgo, infatti, i biancocelesti si sono lanciati nel campionato con nuova linfa riuscendo a riprendere il filo del discorso e a mettere insieme un calcio davvero godibile, spettacolare e anche prolifico: al momento, l'Aquila vola ad altezze siderali ed è la prima formazione per gol segnati (84) in Serie A.

Eppure, fra i segreti malcelati di questa pozione magica, di questa vincente alchimia escogitata da mister Inzaghi, c'è un reparto, il centrocampo, fra i migliori in Europa. Grazie agli apporti realizzativi di Parolo, Milinkovic-Savic, Luis Alberto o Lucas Leiva, difatti, i laziali si laureano fra le linee mediane più efficaci del ‘Vecchio Continente' grazie non solo al filtro, all’argine posto contro le manovre offensive avversarie ma anche segnando gol pesanti e da tre punti. E così, in questo contesto, ecco quali sono le altre formazioni dei top 5 campionati europei capaci di avvicinarsi alle vette biancocelesti e a raccogliere, con l’apporto dei propri centrocampisti, più punti nei rispettivi campionati.

Premier League, Man City inarrestabile

In testa a questa specifica graduatoria, e col parco giocatori dei Citizens in mediana non poteva essere altrimenti, c’è proprio il Manchester City di Guardiola fresco vincitore della Premier League edizione 2017/18.

Nel solido e pure spumeggiante 4-1-4-1, tutti i talenti compresi nel centrocampo, infatti, hanno dato una grossa mano all’intera squadra riuscendo grazie ai vari De Bruyne, Silva, Gundogan, Fernandihno, Sané ed altri a collezionare ben 26 gol totali a cui vanno sommati, per completezza d’informazione, 36 assist vincenti, di cui 15 del belga De Bruyne.

Un conto, fra reti e passaggi vincenti, di ben 62 situazioni di gioco importanti col centrocampo, per definizione terra di mezzo fra difesa e attacco, assoluto protagonista dell’eccellente campionato dei ragazzi di scena all’Etihad Stadium.

Stade Rennes, la mediana è il segreto dei transalpini

In Francia, invece, a sorpresa, non troviamo il solito Paris Saint Germain di Mbappé, Cavani e dell’infortunato Neymar ma lo Stade Rennes del tecnico, ex calciatore del Parma, Sabri Lamouchi. E sì perché i rouges et noirs di Bretagna, dopo il nono posto della scorsa annata, stanno sorprendendo un po’ tutti con un andamento, in questa stagione, notevole. Al momento, infatti, i rossoneri, a tre gare dal termine del campionato, sono titolari di un ottimo sesto posto che garantirebbe a Khazri e compagni l’ingresso in Europa League dopo ben sei anni di assenza.

Un risultato davvero notevole e che arriva, unico caso nel novero delle compagini analizzate, grazie soprattutto all’apporto del centrocampo capace di essere ancora più prolifico dell’attacco, reparto a cui solitamente è demandata la finalizzazione, e del pacchetto arretrato. Il Rennes, infatti, ha messo insieme 45 gol totali di cui ben 27 provenienti proprio dalla linea mediana con Khazri (9 gol), Bourigeaud (8), Hunou (2), André (3) Prcic (1) e l’ex Milan Gourcuff (1) a portare avanti i sogni dei propri tifosi e spingere, con anche 17 assist a referto, il sodalizio transalpino.

Lazio seconda in Serie A ma prima per reti e assist della mediana

Sul terzo gradino del podio, invece, ecco spuntare proprio la Lazio di Inzaghi capace, grazie ad una stagione, Salisburgo a parte, quasi perfetta, di toccare punte di eccellenza non solo in Italia ma anche nell’intero panorama calcistico continentale. Il suo centrocampo, oltre che il suo gioco ed il suo quasi inarrestabile bomber Immobile, infatti, si iscrive a giusta ragione nel novero dei migliori reparti d’Europa grazie ad un rendimento medio notevolissimo.

E anche se in Italia, il pacchetto centrale dei biancocelesti non è il più forte sotto porta del torneo con l’Atalanta in grado di mettere a referto 30 reti contro i 22 della Lazio, Milikovic–Savic e compagni sono inarrestabili nel cumulo globale fra marcature e passaggi vincenti. Abbinando questi due fondamentali, infatti, emerge una formazione straordinaria nel punto nevralgica del campo col predetto serbo, Luis Alberto, Parolo o Leiva capaci di totalizzare 48 situazioni di gioco a proprio vantaggio restituendo la nitida immagine di una linea mediana di assoluto valore.

La semifinale di Champions e dei migliori centrocampi di Bundes e Liga

A chiudere questa nostra esauriente panoramica dei migliori centrocampi d’Europa troviamo, nel giorno del ritorno della semifinale di Champions fra Real Madrid e Bayern Monaco, proprio i campioni d’Europa in carica ed i freschi vincitori del meisterschale tedesco.

Le due formazioni, infatti, nei rispettivi campionati dominano per reti e assist collezionati in Spagna e Germania con i madrileni titolari di un reparto da 18 reti e 22 passaggi chiave ed i bavaresi a quota 21 gol e 23 assist totali. Insomma, anche per questo, stasera, sarà bellissimo assistere a questo match fra due delle migliori forze del calcio mondiale: Real e Bayern ci faranno, anche sulla mediana, godere.