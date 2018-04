Missione compiuta per la Lazio di Simone Inzaghi che non perde il treno per la Champions riuscendo a sbancare la Torino granata con il minimo risultato utile per recuperare tre punti fondamentali: un gol di Milinkovic-Savic regala così un preziosissimo successo che lascia i celesti attaccati ai cugini giallorossi già vincenti nell'anticipo di sabato.

Una corsa Champions League che vede la Lazio indomita: la trasferta nella tana granata di Mazzarri avrebbe potuto creare qualche difficoltà di troppo agli uomini di Inzaghi che però capitalizzano al massimo la rocambolesca sconfitta di San Siro da parte dell'Inter che si ritrova adesso attardata per il quarto posto.

Milinkovic, l'uomo simbolo

Un successo firmato da Milinkovic-Savic nella ripresa, l'uomo simbolo di questa Lazio che sta conducendo un campionato più che dignitoso, alla ricerca di una qualificazione per la Champions League della prossima stagione, obiettivo che è cresciuto di gara in gara e ora diventa una realtà tangibile. Oggi i punti di distacco dall'Inter sono diventati 4 e anche con lo scontro diretto che potrebbe andare male nell'ultima giornata di campionato, la Lazio dormirebbe sogni europei tranquilli.

La trasferta di Torino è stata più che difficile grazie ad un avversario che ha provato a togliersi l'ennesima soddisfazione. Per la Lazio un avvio in salita perché nel primo tempo l'occasione migliore ce l'ha sui piedi di Luis Alberto che però dal dischetto sbaglia il rigore del vantaggio. Non sbaglia nella ripresa Milinkovic-Savic che trasforma una rete che sa di tre punti pesantissimi.

Gli intrusi dai punti pesanti

Inzaghi ha in mano una corazzata che ha sbagliato pochissimo: "Siamo noi gli intrusi nella corsa per l'Europa" aveva detto un paio di settimane fa, ma adesso gli ‘intrusi' sono una squadra affidabile e compatta. Quando non segna Ciro Immobile ci pensano i compagni, quando non tutto va per il verso giusto, è il gruppo a uscirne fuori: mancano 3 partite e con 4 punti di vantaggio sulla quinta, la Champions è più vicina.