Con Icardi pronto a fare le valigie, e la dirigenza spiazzata dall'evolversi della trattativa per Lukaku, l'unica attuale certezza dell'Inter è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, rientrato alla Pinetina nelle ultime ore, si è infatti unito al gruppo di Antonio Conte: "Sono molto contento perchè torno ad allenarmi – ha spiegato il giocatore a ‘Inter Tv' – Ho approfittato di qualche giorno di vacanza per riposare e divertirmi. Adesso sono qui insieme ai miei compagni e ci prepariamo per affrontare al meglio questa stagione".

La stagione del ‘Toro'

Quella che comincerà con la prima partita di campionato, a San Siro contro il Lecce, e ovviamente poi continuerà con le prime sfide del girone di Champions League, dovrà essere l'annata della consacrazione per il ‘Toro' interista: "Spero che questa stagione riusciremo a raggiungere obiettivi importanti. Si sta formando un gruppo davvero bello, anche con il nuovo allenatore. Questo è molto importante perchè per raggiungere grandi obiettivi bisogna allenarsi duramente. Noi siamo pronti a dare tutto il nostro meglio per gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Il contatto con Antonio Conte

In attesa di nuovi innesti importanti in attacco, Antonio Conte farà così affidamento sul nazionale argentino: "Ho avuto l'opportunità di parlare con lui e ci siamo già sentiti al telefono quattro o cinque volte – ha rivelato Lautaro Martinez – Il mister è molto concentrato sul lavoro e io sono contento di essere qui con un gruppo che vuole fare bene". Il ritorno in campo del ventunenne di Bahia Blanca potrebbe arrivare già nella sfida di International Champions Cup contro il Tottenham, in programma a Londra nel prossimo weekend: "Ho molta voglia di tornare in campo, ho voglia di giocare, questa settimana lavoreremo poi vedrà l'allenatore se e dove farmi giocare".