"Nessun grattacielo si è costruito in un giorno. Vogliamo dare battaglia". Antonio Conte nella sua ultima intervista a PPTV, la tv cinese del gruppo Suning ha fissato quelli che dovranno essere i paletti della sua Inter nella prossima stagione. Grande rispetto per Juventus e Napoli, ma nessuna paura per la formazione interista che, a detta del mister salentino proverà a ridurre il gap nel minor tempo possibile, costringendo tutte le avversarie in Serie A e in Champions a temere la nuova Inter.

Conte e gli obiettivi della sua nuova Inter

Ai microfoni della tv cinese del Gruppo Suning Antonio Conte ha parlato delle ambizioni della sua Inter: "Vogliamo tornare ad essere competitivi. Tutti abbiamo il dovere di riportare l'Inter dove è giusto che stia e meriti". Per farlo bisognerà in Serie A, ridurre il gap da Juventus e Napoli: "La Juventus è strutturata e vince da anni, il Napoli è un’altra bella realtà. Noi, però, non dobbiamo dimenticare di avere storia e tradizione"

La nuova Inter darà battaglia, ecco i giocatori che hanno stupito Conte

Come riportare l'Inter ai vertici in Italia? Ci vorrà tempo, ma grazie al lavoro e al sacrificio il "grattacielo" nerazzurro potrebbe anche essere eretto in tempi non lunghissimi: "Ci vorrà un po' di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni, ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia. Le squadre di vertice hanno cambiato allenatore e sarà interessante osservare quanto tempo impiegheranno ad adattarsi a idee e moduli nuovi". E le risposte avute finora dal tecnico sono più che positive: "Ribadisco che i ragazzi vanno lodati perché si stanno impegnando tantissimo senza fiatare. Se devo dire, comunque, chi mi ha impressionato, mi vengono in mente i giovani Esposito, Pirola e Agoume".

L'Inter in Champions senza paura di nessun. per Conte Zhang è un visionario

L'Inter è pronta a stupire anche in Champions, con Conte che non è spaventato dall'idea di un sorteggio ostico: "E’ la massima competizione europea, ti scontri con il meglio del calcio internazionale. Nell’urna ci possono essere insidie, ma dobbiamo essere preparati a ogni sorteggio. Gli altri devono temere l’Inter". Il tutto con la consapevolezza di avere alle spalle una dirigenza importante e ambiziosa: "I Zhang sono dei visionari. Hanno puntato sull’Inter in quanto ritengono possa essere un club attraverso cui costruire qualcosa d’importante per il futuro. Il presidente è giovane e ambizioso, pronto a puntare in maniera duratura su questa squadra".