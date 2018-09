Dopo un'estate più che positiva, che aveva aiutato i tifosi dell'Inter a prendere confidenza con il suo nome e con le sue qualità, Lautaro Martinez è ora alle prese con i primi problemi tattici e fisici. Rimasto in campo per più di un'ora nella trasferta di Reggio Emilia, l'argentino ha visto il pareggio con il Torino dalla panchina per scelta tecnica e la vittoria di Bologna di fianco a Luciano Spalletti a causa di un problema fisico.

L'ex Toro del Racing Avellaneda ha comunque risposto alla convocazione del commissario tecnico Sampaoli, ma si è quasi subito dovuto arrendere al dolore che continua a farsi sentire dalla gamba sinistra. Il giocatore nerazzurro, giunto nel ritiro argentino con il compagno Icardi, non parteciperà dunque alle prossime due partite amichevoli contro Guatemala e Colombia.

La preoccupazione di Spalletti

A comunicare l'assenza dell'attaccante dell'Inter ci ha pensato la stessa federazione argentina con un tweet ufficiale: "Lautaro Martinez è stato sottoposto ad esami al polpaccio sinistro e si è deciso che non parteciperà alle prossime due partite amichevoli". La conferma del problema fisico del ventenne talento di Bahia Banca ha fatto ovviamente scattare un campanello d'allarme alla Pinetina, dove Luciano Spalletti è alle prese con la preparazione per i prossimi due impegni ravvicinati: quello in campionato con il Parma e quello in Champions League con il Tottenham.

Il ritorno dei nazionali è un motivo di preoccupazione in più per il tecnico di Certaldo. Se Lautaro arriverà nelle prossime ore, Icardi sarà invece a Milano per la ripresa degli allenamenti solo nella giornata di giovedì 13 settembre: ovvero due giorni prima della partita con gli emiliani e a ridosso dell'impegno più atteso da tutti i tifosi: il debutto europeo contro gli "Spurs" di Harry Kane.