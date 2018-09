Wanda Nara opinionista televisiva sta già facendo discutere. Si sapeva, ovviamente ma i commenti della Signora Icardi sul proprio marito, attualmente reduce da un risentimento muscolare e fresco convocato dalla nuova Argentina di Scaloni, sono già al centro di discussione. Sia da un punto di vista del mercato, con le conferme della Signora Icardi sulle passate trattative, sia per ciò che riguarda il futuro del capitano nerazzurro.

Aveva promesso di non parlare di Maurito, ma alla fine il piatto forte fornito da Wanda è stato proprio il bomber nerazzurro. A ‘Tiki Taka' sono state le sue riflessioni proprio su Icardi a tenere banco e, oggi, a far discutere come la conferma dell'interesse della Juventus nell'ultima sessione di mercato così come la proposta all'Inter da parte del Napoli. Senza dimenticare le riflessioni sulla Nazionale argentina e sul futuro in nerazzurro.

Le proposte di Juve e Napoli

A sentire Wanda Nara, Mauro Icardi ha sposato la causa nerazzurra senza remore. Ha lasciato scorrere su di sè ogni interesse esterno, anche confermato dalla moglie procuratrice. "La Juventus come naturale che sia, ha provato un approccio ma il primo obiettivo bianconero è sempre stato Cristiano Ronaldo. Anche il Napoli dovrebbe avere fatto una proposta all'Inter poi le scelte del club e di Mauro sono state unanimi e si è proceduto a restare con soddisfazione reciproca".

Più gol di Cristiano

Dal mercato al campionato, con un'Inter che ha risollevato la testa solamente a Bologna dopo una apnea durata 180 minuti tra Sassuolo e Torino. Un avvio complicato, lento, difficile che però non ha sorpreso Wanda: "Anche Cristiano è in difficoltà, segnale che il nostro campionato non sia così semplice come si dice. Per gli stranieri è un banco di prova importante. Ed è per questo che spero che Mauro faccia più gol di Cr7″.

La Nazionale e i Mondiali

Infine, l'avventura in nazionale, dove Icardi ha da sempre patito avversità spesso estranee al campo e alle prestazioni ottenute. Con Scaloni l'aria sembra cambiata, la convocazione è una boccata d'ossigeno, il futuro più roseo: "Mauro non ha mai fatto polemica, nemmeno con Maradona di cui ha gran rispetto per il calciatore che è stato. In Russia era corretto portare giocatori che erano in Nazionale da tempo, Icardi ha ancora davanti 2-3 Mondiali. E' sereno e pronto per conquistarseli".