Andare al lavoro al volante di un'auto dal valore di 400 mila euro, concessa in prova dalla Casa produttrice per un eventuale acquisto. La vettura in questione è una Rolls-Royce Cullinan, uno dei modelli di extra-lusso che in pochi possono permettersi. A guidarla c'è Cristiano Ronaldo che s'è recato così al centro sportivo della Continassa per gli allenamenti della Juventus in vista della gara di Coppa Italia (sabato sera, ore 20.45, ottavi di finale contro il Bologna). Il suv dell'azienda inglese sarà il prossimo gioiello che entrerà a far parte del parco macchine di CR7? Lo si saprà con certezza nelle prossime settimane, per adesso il campione portoghese si è ‘accontentato' di strappare un passaggio a bordo della vettura che non poteva passare inosservata (come si evince dalle immagini di Sportmediaset).

Rolls-Royce Cullinan: prezzo, motore, caratteristiche

Quale è il modello guidato da CR7? Quanto costa e quali sono le caratteristiche tecniche del veicolo? La Rolls-Royce Cullinan in questione è lunga 534 cm ed è equipaggiata con un motore V12 da 571 CV. Il prezzo? Asticella di partenza a quota 300 mila euro ma i costi sono destinati a lievitare in caso di richieste particolari per accessori e altre personalizzazioni in dotazione a seconda della scheda voluta dal cliente. Fino a quando si può arrivare a listino? Anche superare la somma di 40 0mila euro. Un particolare, quest'ultimo, che non costituisce sicuramente un intoppo per Ronaldo considerato il valore di alcuni bolidi che fanno parte del suo garage.

Quante auto ha CR7 e quanto valgono

Circa dieci milioni di euro. La macchina preferita, la cosiddetta ammiraglia del parco vetture del Pallone d'Oro, è una in particolare: una Bugatti Chiron, prodotta solo in 500 esemplari e personalizzata dalle iniziali del calciatore, dal valore di circa 3 milioni di euro. L'ex stella del Real Madrid ha davvero l'imbarazzo della scelta in virtù della gamma di Marchi e di modelli che sono di sua proprietà: oltre alla Rollys Royce, infatti, può vantare anche Maserati, Audi, Lamborghini e l'immancabile Ferrari. Qualora volesse tenerle con sé non avrebbe problemi… A Torino, nella villa scelta come residenza per il soggiorno bianconero, ha disposizione ben 20 box per le auto.

Macchine, orologi, gioielli e vino: il lusso ‘possibile' per Ronaldo

Parco auto da sogno. Abiti firmati e costosi. Accessori extra-lusso e vacanza in posti esclusivi. Investimenti patrimoniali all'insegna di un brand – CR7 – riconosciuto in tutto il mondo. Anche il paradiso (in terra) puoi comprare se hai tanti soldi. Ronaldo può permettersi di tutto. L'esempio più recente? Le due bottiglie di vino dal valore di oltre 30 mila euro consumate mentre chiacchierava con Georgina – la sua compagna – e amici. Oppure l'orologio dal valore di circa 2 milioni di euro esibito al braccio durante la conferenza stampa prima della gara di Champions League col Manchester United. E che dire dei gioielli e degli abiti indossati in occasione della premiazione al Globe Soccer Awards? Un completo tanto elegante quanto prezioso.