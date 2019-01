Qual è l'orologio che Cristiano Ronaldo ha indossato al polso sinistro durante la cerimonia del Globe Soccer Awards? Di che marca è e quanto costa? E che valore ha il bracciale in platino e diamanti e l'anello luccicante all'anulare sinistro? Totale: 1 milione di euro circa in gioielli secondo una stima degli accessori del look extra lusso che CR7 ha scelto per salire sul palco a Dubai e ricevere i premi a coronamento di un 2018 stellare, scandito dalle vittorie in Champions e poi dal passaggio alla Juventus nell'estate scorsa.

Quale orologio aveva al polso CR7

I diamanti sono i migliori amici delle donne, diceva Marilyn Monroe. E rappresentano una costante anche nella vita di CR7 che non bada certo a spese per soddisfare i propri gusti: se può permettersi di spendere 30 mila euro per gustare un po' di vino, perché non concedersi gioielli ne esaltino la regalità di sportivo da 100 milioni di euro all'anno? Un esempio? L’Octo Finissimo Tourbillon Diamond Pavè di Bulgari esibito nella kermesse degli Emirati Arabi, lo stesso che scelse nel giorno della presentazione ufficiale alla Juventus. Quanto costa? Circa 700 mila euro.

La passione per gli orologi extra-lusso di Cristiano Ronaldo

Non è il più costoso che abbia mai mostrato: qualche mese fa – durante la conferenza stampa della gara di Champions a Manchester – si presentò in sala con un Tourbillon Franck Muller in oro bianco tempestato di rubini e diamanti taglio baguette dal valore stimato di 1.2 milioni di sterline (circa 1 milioni e 500 mila euro). L'ennesimo modello di una collezione della casa ginevrina che era stato creato in maniera esclusiva per il campione portoghese: nel 2012 gli dedicò l'orologio Perpetual Calendar Bi-Retro Chrono CR7 Limited edition con cassa in oro Cintrée Curve oversize, movimento meccanico a carica automatica e indicatore delle fasi lunari. Il ‘must'? I diamanti incastonati nel numero 7.

Passione, lusso e collezione. Nella ‘cassaforte' di Cristiano Ronaldo non poteva mancare un altro pezzo pregiato, questa volta della Jacob&Co. Il modello scelto come ambasciatore della casa di alta gamma aveva un valore di quasi 100.000 sterline (circa 113mila euro).

Com'era vestito Cristiano Ronaldo

Che abito indossava Cristiano Ronaldo quando è salito sul palco del Globe Soccer Awards per ricevere il premio di miglior calciatore del 2018? Qual è la marca del vestito scelto per la serata di Dubai? Il look elegante, dinamico, sportivo di Cristiano Ronaldo è firmato Dsquared2, collezione Pre Fall 19.