Rush finale per la Serie A. Le ultime 3 giornate di campionato decreteranno i verdetti relativi alla corsa scudetto, a quella per la Champions e alla lotta per la salvezza. Nel frattempo è già tempo di analisi, soprattutto in vista della prossima sessione di mercato che si preannuncia più calda del solito. Ecco allora che la vetrina è per i calciatori dal valore di mercato più alto che il sito specializzato Transfertmarkt ha inserito in un undici virtuale. Nella squadra formata dai giocatori più preziosi della Serie A a fare la voce grossa è la Juventus con 4 rappresentanti, seguita da Napoli e Inter con 2, anche se i nerazzurri possono sorridere per la presenza anche del laziale De Vrij che nella prossima annata dovrebbe approdare alla corte di Spalletti.

L'Inter sorride, Cancelo e De Vrij tra i difensori più preziosi della Serie A

Il portiere dal valore di mercato più alto in Serie A è il brasiliano Alisson protagonista di una stagione eccezionale con la casacca della Roma. Il cartellino del ragazzo che piace anche al Real Madrid è di 45 milioni di euro, 5 in più di quello di Donnarumma (senza considerare le clausole rescissorie). Sulle corsie difensive ecco Joao Cancelo e Alex Sandro che hanno un valore di mercato rispettivamente di 25 e 50 milioni. Se il portoghese che l'Inter proverà a riscattare dal Valencia piace molto alla Juve, proprio i bianconeri potrebbero a fronte di un'offerta giusta cedere l'ex Porto reduce da un'annata tra alti e bassi. Coppia difensiva centrale formata dall'azzurro Koulibaly e dal laziale De Vrij. Il senegalese autore del gol vittoria in casa della Juventus ma espulso poi a Firenze, vale 50 milioni di euro e piace molto al Chelsea. Per l'olandese invece quotazione di 40 milioni di euro: un dato che non può che far sorridere l'Inter che sembra aver ormai raggiunto l'accordo per la prossima stagione a parametro zero, essendo De Vrij in scadenza con la Lazio.

Milinkovic-Savic e Dybala pronti ad infiammare il calciomercato

Nel 4-2-3-1 dei calciatori più preziosi della Serie A, centrocampo mix di tecnica e forza fisica con la coppia Pjanic-Milinkovic-Savic. Per il bianconero valutazione di 65 milioni di euro, mentre il serbo che si prepara ad infiammare il prossimo calciomercato quotazione iniziale di 70 milioni di euro. E chissà che i due non si ritroveranno insieme proprio alla corte di Massimiliano Allegri. Tra le fila della Vecchia Signora sono già presenti Bernardeschi e Dybala che sono stati inseriti in questo 11 dei giocatori più preziosi alla luce della loro valutazione di 40 e 100 milioni. La Joya è un altro degli uomini copertina della prossima sessione di trattative, con mezza Europa pronta a puntare su di lui. A completare il trio delle mezzepunte, anche Insigne reduce da una stagione super con il Napoli che gli ha permesso di consolidare il suo valore su 60 milioni di euro.

L'attaccante più prezioso della Serie A è Icardi

Terminale offensivo della squadra più preziosa della Serie A, il capitano dell'Inter Mauro Icardi. Tante le voci relative al futuro dell'argentino che sembra destinato però a rimanere in nerazzurro. Valutazione che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, ma che in caso di asta potrebbe aumentare sensibilmente, nonostante la quasi certa mancata partecipazione ai Mondiali di Russia con l'Argentina.