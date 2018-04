“Se questo è un sogno vi prego di non svegliarci”. E’ stato probabilmente questo lo stato d’animo dei tanti tifosi del Napoli che all’indomani del big match vinto a Torino, all’Allianz Stadium, contro la Juventus, ha permesso ai partenopei di portarsi adesso a -1 punto di distanza dai bianconeri che restano ancora in vetta. Eroe della serata? Senza neanche pensarci Koulibaly capace di calibrare al meglio in rete, di testa, all’89’ un calcio d’angolo e insaccare la palla alle spalle di Buffon. Una rete che ha fatto esplodere di gioia un’intera città che adesso comincia già a sognare in grande.

Il gol del difensore senegalese arriva al termine di una stagione giocata ad altissimi livelli da uno dei centrali più forti d’Europa. Arrivato in Italia con tanto scetticisimo, Kalidou si è guadagnato, con il passare del tempo, la fiducia di tifosi e società prendendosi quel posto da titolare al fianco di Albiol che né l’arrivo di Maksimovic, né quello di Tonelli, sono riusciti a togliergli. Ma andiamo dunque a vedere chi è Koulibaly e come nasce la sua graduale consacrazione nel calcio e poi nel Napoli.

Un predestinato fin da subito

La storia di Kalidou Koulibaly parte da lontano. Il classe 1991, è infatti cresciuto nella Lorena, l'unica regione francese che condivide i confini con altre tre nazioni: Belgio, Lussemburgo e Germania. Comincia a giocare a calcio nella squadretta della città, ovvero il Saint-Dié-des-Vosges e le sue qualità da difensore hanno subito impressionato gli addetti ai lavori che ben presto hanno cominciato a far circolare sui propri taccuini il suo nome. All’età di 18 anni, arriva subito la chiamata del Metz passando ben presto dalle giovanili alla prima squadra.

in foto: La carriera di Koulibaly (Transfermarkt)

Il giovane Kalidou cresce bene, con grande maturità, temperamento ed equilibrio mostrato in ogni partita. Ben 46 presenze in soli due anni gli consentono così di raggiungere anche l’Under 20 francese. Ma è nel 2012 che arriva il primo grande salto, proprio nel vicino Belgio. E’ il Genk infatti ad assicurarsi le prestazioni di Koulibaly per una cifra intorno al milione di euro. Un affare vero e proprio per uno che presto sarà titolare inamovibile e pilastro della difesa.

L’arrivo a Napoli dove non brilla subito

Non bisognava attendere un attimo e così, come era ormai prevedibile per uno che in Ligue 1 era già noto come uno dei centrali emergenti più forti, ecco arrivare la prima vera chiamata importante. Già, perchè l’arrivo a Napoli nell’estate 2014, per meno di otto milioni, è stato frutto dell’intuito e della tenacia di un certo Rafa Benítez da sempre ancora criticato nell’ambiente azzurro. Il tecnico lo aveva tempesta di chiamate fin dal dicembre 2013. Le prime due volte Koulibaly gli attaccava addirittura il telefono in faccia, convinto che fosse uno scherzo.

in foto: Il suo percorso al Napoli dalla stagione 2014/2015 (Transfermarkt)

“Mi pareva del tutto surreale. Dopo ero imbarazzato, continuavo a scusarmi”. La prima stagione in Italia non è positiva, gioca subito, ma come spesso accade per i calciatori stranieri, l’adattamento è complicato. L’estate del suo trasferimento si giocava la Coppa del Mondo, e quindi il centro sportivo dei partenopei era abbastanza vuoto per poter familiarizzare con calma e non lasciarsi impressionare da stelle come Callejon, Hamsík e Insigne.

Cambia tutto a partire dalla stagione 2015/2016

Dicevamo non una stagione da ricordare la sua prima con la maglia del Napoli, ma tutto ben presto è cominciato a cambiare per questo difensore che comunque aveva fatto vedere grandi qualità e soprattutto dava molto equilibrio alla squadra. “Oggi sono un altro calciatore” ha detto tempo fa. È trascorso il tempo, lo ha saputo far fruttare. Grazie a Sarri, alle sue critiche, al lavoro, ha compiuto davvero passi giganteschi. Ma un episodio Kalidou non dimenticherà mai nella stagione in cui durante un Lazio-Napoli di due anni fa, alcuni tifosi lo presero di mira con i soliti idioti ‘bu’ razzisti.

Chiese all’arbitro, e ottenne, che la partita venisse sospesa. Al fischio finale un bambino laziale si scusò con lui per quello che è successo e Koulibaly gli regalò la maglia. Ma ciò che rimarrà per sempre nella sua mente è ciò che è accaduto al turno successivo, ovvero gli spalti del ‘San Paolo’ che si riempirono di immagini con la faccia di Koulibaly. Commosso disse: “Non lo dimenticherò mai”. In quella stagione Koulibaly totalizzò 33 presenze e 1 assist senza segnare alcun gol.

Oggi è tra i primi 5 difensori più forti d’Europa

Dalla stagione 2016/2017 cambia tutto. Cambiano le ambizioni del Napoli, cambia il modo di giocare della squadra azzurra e si trasforma soprattutto l’identità di un club che trascinata dalla voglia di rivalsa nei confronti delle big d’Italia, si getta a capofitto in un sogno, quello che oggi i tifosi partenopei vedono vicinissimo. Koulibaly in quella stagione riuscì a realizzare anche 2 gol con la maglia del Napoli consacrandosi come uno dei difensori più forti del campionato italiano e ben presto dei 5 tornei top d’Europa.

in foto: Il valore di mercato di 50 milioni di euro al pari di altri top difensori d’Europa (Transfermarkt)

Da 23 milioni di euro del luglio 2016 (inizio stagione) al giugno 2017, il valore di mercato del difensore senegalese è arrivato a raggiungere quota 30 piazzandosi nella top 10 dei migliori d’Europa. Oggi però, grazie anche ad una stagione da sogno, coronata ora anche dal gol alla Juventus, su Kalidou, l’estate prossima ci saranno davvero tante squadre pronte a convincere il Napoli a cederlo.

Record di gol in carriera e un valore di mercato al top

Già, perchè la sua elevazione di testa allo Stadium, che siamo certi sarà presente come foto in tutti gli uffici, le officine, i negozi e gli esercizi commerciali di tutta Napoli per sempre, resterà il simbolo di un ricordo indelebile di Koulibaly che Napoli conserverà per sempre, comunque vada la stagione. Oggi il difensore senegalese vale 50 milioni di euro. Un valore di mercato incredibile per un difensore che adesso è pronto a mettere la parola fine ad un campionato che gli azzurri sembrano poter vincere, considerando le trasferte di Milano con l’Inter e Roma contro i giallorossi per la Juventus.

in foto: L’incredibile evoluzione di mercato di Kalidou dal 2011 ad oggi (Transfermarkt)

Oltre ai gol di Mertens, Insigne e Callejon, anche Koulibaly in questa stagione si è distinto per la prima con un record personale di gol. Ben 5 considerando l’ultimo ai bianconeri che hanno fatto letteralmente schizzare al cielo la sua valutazione sul mercato. Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City sono sulle sue tracce. Il Napoli non potrà farà molto di fronte a certe cifre, ma il regalo più bello di Kalidou, sicuramente la città l’ha già ricevuto, in attesa di scartare magari quello più atteso.