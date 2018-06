Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore

Non è mica da questi particolari

Che si giudica un giocatore (La Leva Calcistica della Classe '68, Francesco De Gregori)

Questa magnifica canzone dei Francesco De Gregori l'avremmo sentita milioni di volte ogni volta che un calciatore importante si è trovato in una delle situazioni più scomode che possano capitare nell'arco di una carriera, ovvero sbagliare un calcio di rigore decisivo. Per ovviare a problemi del genere lo scienziato Stephen Hawking, recentemente scomparso, ha condotto studi sul calcio nel 2014, poco prima della Coppa del Mondo in Brasile, e ha analizzato i dati dei campionati del mondo per determinare a quali possibilità aveva l'Inghilterra di vincere il titolo. Il fisico ha spiegato che "la squadra britannica è un animale della dogana e che stare vicino casa avrebbe ridotto l'impatto negativo delle differenze culturali e del jet lag". Questa elaborazione era basata su elementi come il tempo o la distanza di viaggio: "Un aumento di cinque gradi ridurebbe le possibilità di vittoria del 59% e questo dato raddoppia se dovessimo giocare sotto i 500 metri sul livello del mare".

Hawking prese in considerazione altre statistiche, come quella in cui l'Inghilterra aveva più possibilità di vincere giocando con la maglia rossa o quando fosse scesa in campo con il 4-3-3 invece del 4-4-2 ma il pensiero più illuminate e coinvolgente fa riferimento alla "Teoria del rigore perfetto": dopo aver raccolto i dati il fisco britannico è giunto alla conclusione che "l'84% dei rigori calciato in alto entra in porta". Ha detto che bisognerebbe colpire con l'interno del piede e con una certa velocità ma hanno anche stabilito che anche se non ci sono prove se ci sono più probabilità di segnare calciando di destro o di sinistro. Infine Stephen Hawking hanno affermato che hanno più possibilità di centrare il bersaglio i calciatori calvi o biondi ma alla fine ha ironizzato: "Questo continuerà ad essere uno dei grandi misteri della scienza". La doppietta su calcio di rigore di Harry Kane contro Panama è solo un caso o può trovare riscontri nella teoria dell'immenso divulgatore scientifico britannico?

Il centravanti della squadra britannica ha realizzato 5 reti in due partite del Mondiale e nella seconda sfida ha bucato due volte il portiere avversario dagli undici metri con due colpi di interno collo che sono terminati nella parte alta della porta del portiere panamense inoltre Kane è biondo, esattamente come Hawking aveva stabilito nella sua teoria. Casualità? Chi può dirlo.