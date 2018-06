L’Inghilterra sarà l’unica squadra a presentarsi in Russia con tutti i calciatori in rosa che giocano in Premier League. Un primato per il calcio di oggi. Gli inglesi si eguagliano perché già otto anni fa, con Capello c.t., in squadra c’erano solo giocatori che, come si usa dire proprio in terra d’Albione, erano protagonisti nella ‘Domestic League’. La nazionale di Southgate è all’opposto di Senegal e Svezia, che in squadra non hanno nemmeno un giocatore che milita nei rispettivi campionati d’origine.

Niente campionati esteri siamo inglesi. Sarà che i calciatori inglesi molto spesso al di fuori della Premier non sono riusciti a confermare il proprio valore o sarà che gli stipendi delle società inglesi sono tra i più alti al mondo, ma non ci sono calciatori di prima fascia che militano al di fuori dell’Inghilterra. Nelle edizioni recenti del Mondiale gli ‘espatriati’ convocati sono stati davvero molto pochi. Hargreaves fu selezionato da Sven Goran Ericsson nel 2002 e nel 2006, giocava nel Bayern Monaco, mentre Beckham, ovviamente perno della squadra, era nell’elenco dello svedese sempre nel 2006, quando l’ex ala giocava con il Real Madrid. Mentre quattro anni fa fu inserito in squadra Forster, uno dei tre portieri, che militava in Scozia con i Celtic.

Le scelte di Southgate non devono sorprendere perché di fatto giocatori di primo livello, tra quelli dei Tre Leoni, all’estero non ci sono e dunque l’ex c.t. dell’Under 21 non può essere tacciato di scarsa considerazione verso coloro che militano oltre confine. Di fatto nei principali campionati tra gli inglesi troviamo solo Aarons, retrocesso con il Verona, mentre in Bundesliga hanno giocato Oxford con il Borussia Moenchengladbach, Lookman con il Lipsia e Sancho con il Borussia Dortmund. Tre ragazzi dal futuro assicurato che magari un giorno arriveranno alla nazionale.