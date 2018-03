La sosta per gli impegni delle nazionali, rappresenta un'ottima occasione per le società per affilare le armi in vista del prossimo calciomercato estivo. Ne sa qualcosa la Roma che sta cercando di mettere le basi per quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione di centrocampo. Rivoluzione che potrebbe iniziare con l'ingaggio di Bryan Cristante, per il quale sarebbe pronta un'offerta all'Atalanta che permetterebbe di superare l'agguerrita concorrenza della Juventus.

La Roma fa sul serio sul mercato per Cristante

Dopo le indiscrezione degli scorsi mesi, adesso la Roma è pronta a piazzare l'affondo di mercato per il classe 1995 letteralmente rigenerato dalla cura Gasperini. 11 i gol complessivi messi a segno dall'ex giovane talento del Milan. La crescita di Cristante gli ha permesso di tornare ad essere un uomo mercato, con i giallorossi che sono pronti a sfidare la Juventus per lui sul mercato. D'altronde il ds Monchi inizia a preparare le mosse in vista delle eventuali cessioni di Strootman e Pellegrini, con quest'ultimo che potrebbe finire proprio alla Juve (senza dimenticare che Nainggolan potrebbe volare in Cina).

Quanto offre la Roma per battere la Juve per Cristante

Per superare la concorrenza bianconera e assicurarsi e prestazioni del centrocampista, secondo quanto riportato da "Il Corriere dello Sport", la Roma potrebbe versare nelle casse dell'Atalanta 35 milioni di euro. Il cartellino del calciatore in realtà appartiene al Benfica, ma la società nerazzurra ha l'opzione per il suo acquisto nella prossima estate per 4 milioni di euro, da aggiungere alla cifra da pagare per il prolungamento del prestito. Quella dei giallorossi è un'offerta importante, superiore al momento a quella dei bianconeri, con Cristante che potrebbe dire di sì ad un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione.

Valzer di calciomercato, Pellegrini alla Juve e Cristante alla Roma

Con l'eventuale arrivo del giovane talento, la Roma potrebbe lasciar partire con maggiore serenità Strootman, che piace molto all'Inter, e soprattutto l'altrettanto giovane e talentuoso Lorenzo Pellegrini. Il valzer di centrocampisti potrebbe portare il 21enne alla Juventus che da tempo lo ha messo nel mirino: con Cristante in giallorosso, Marotta e Paratici potrebbero puntare all'all-in sull'ex Sassuolo.

in foto: Il confronto tra Cristante e Pellegrini (foto Whoscored)

Perché Cristante potrebbe far comodo alla Roma di Di Francesco

Cristante potrebbe fare molto comodo alla Roma e soprattutto a Di Francesco che potrebbe consolarsi in vista di un'eventuale partenza dell'ex pupillo Pellegrini. Rispetto a quest'ultimo il centrocampista dell'Atalanta, ha mostrato una maggiore propensione agli inserimenti, dote gradita al tecnico che disporrebbe di un'altra pedina duttile capace sia di giocare in mediana, sia all'occorrenza in un ipotetico cambio di modulo, nel 3-5-2 o nel tridente alle spalle del terminale offensivo. Ancora pochi mesi dunque e il valzer di centrocampisti potrebbe essere servito.