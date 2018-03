Tutti pronti per l'asta che si scatenerà per Bryan Cristante? L'Atalanta ha deciso di procedere in estate al riscatto del centrocampista dal Benfica e, secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, avrebbero comunicato al club lusitano la propria intenzione: Cristante è arrivato a Bergamo nell'estate 2017 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro e sarà proprio questa la cifra che la Dea verserà nelle casse della società portoghese per assicurarsi il cartellino del giocatore.

Cristante, il calciatore ritrovato dalla Dea.

L'ex centrocampista del Milan è uno dei grandi protagonisti della stagione della squadra di Gasperini, che ha fatto benissimo in tutte le competizioni che l'hanno visto impegnata e ora cerca un posto in zona Uefa per poter accedere di nuovo all'Europa League. Bryan Cristante ha segnato in questa stagione 7 reti in 23 presenze in Serie A e 3 goal in 8 gare di Europa League. Il rendimento del centrocampista di San Vito al Tagliamento è davvero importante e la Dea è riuscita a sfruttare tutte le sue qualità aiutando anche conquistare anche la Nazionale che sembrava lontanissima dopo le brutte esperienze di Lisbona e Pescara.

in foto: Il rendimento di Cristante nella stagione 2017/2018. (transfermarkt.it)

Nel mirino di Juve, Inter e Roma.

Su Cristante ci sono diverse grandi squadre del nostro campionato: la prima a mettere gli occhi sul ragazzo che oggi compie 23 anni è, manco a dirlo, la Juventus ma Roma e Inter lo stanno seguendo da vicino negli ultimi mesi e cercheranno di insidiare la corte della Vecchia Signora. L'Atalanta, da un'eventuale cessione di Cristante, vorrebbe ricavare almeno 30 milioni: chi si siede al tavolo?