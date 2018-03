Grande entusiasmo in casa Inter, dopo la bella vittoria in casa della Sampdoria. Il successo sul Benevento, ma soprattutto il pareggio interno contro il Napoli e la prova di forza di Genova, non possono che rappresentare un'iniezione di fiducia per il finale di campionato e dunque per il futuro nerazzurro. La Champions è un obiettivo alla portata della squadra di Spalletti, che si prepara ad un rush finale, con un'intrigante battaglia con Roma, Lazio e Milan. Nel frattempo però la società è già al lavoro sul mercato per la nuova Inter, quella che nel 2018/2019 dovrà fare un ulteriore salto di qualità.

De Vrij, colpo in canna del calciomercato dell'Inter

Non è un mistero ormai la volontà dell'Inter di puntare su De Vrij per la prossima stagione. Un affare super per i nerazzurri che si assicurerebbero un centrale di qualità e livello internazionale a parametro zero. L'accordo tra la dirigenza cinese del club milanese e il ragazzo sembra cosa fatta, a meno di un possibile ritorno del Barcellona, con la Juventus che sembra ormai essersi defilata. Manca solo la firma del calciatore in scadenza con la Lazio, sul contratto quinquennale da circa 4.2 milioni di euro più bonus.

Inter-Lautaro Martienz, affare fatto

Oltre alla difesa, l'Inter sembra avere in pugno anche un rinforzo per il reparto offensivo. Si tratta di Lautaro Martinez, per il quale l'accordo con il Racing di Avellaneda sembra essere totale. E' stata la stessa dirigenza argentina a confermare l'operazione che dovrebbe concludersi per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Per lui possibile clausola di 90 milioni. L'arrivo di Martinez non implica una partenza di Icardi, che nonostante il pressing del Real, potrebbe rimanere in nerazzurro e formare con il connazionale un tandem tutto argentino.

Per il centrocampo dell'Inter il nome nuovo è Strootman

Capitolo centrocampo. Il nome nuovo è quello di Kevin Strootman, un giocatore che Spalletti conosce bene avendolo allenato alla Roma. L'olandese potrebbe fare molto comodo all'Inter che disporrebbe di un calciatore che sa alternare quantità e qualità in mezzo al campo e potrebbe inserirsi bene sia nel 4-2-3-1 giocando nella coppia alle spalle del tridente a supporto della punta, oppure nel trio di centrocampisti in un 4-3-3. La sua conoscenza della Serie A, rappresenta un investimento quasi sicuro per i nerazzurri che dovranno però beffare la concorrenza di altri club, Juventus compresa.

in foto: I numeri di Strootman (foto Whoscored.com)

Le possibili cifre dell'affare

Con la qualificazione alla Champions l'Inter potrebbe disporre di un tesoretto da reinvestire subito sul mercato. Ecco allora che la clausola da 32 milioni della Roma per Strootman potrebbe essere pagata cash, o più facilmente con l'inserimento di una contropartita gradita come potrebbe essere uno tra Brozovic o il rientrante Joao Mario.

I nerazzurri non mollano sul mercato la pista Asamoah

In casa Inter non si smette di seguire anche Asamoah, in scadenza di contratto con la Juventus. Il ghanese alla luce della sua duttilità è il calciatore che tutti i tecnici vorrebbero a propria disposizione, centrocampista, esterno, terzino, ecco che l'ex Udinese farebbe comodo a Spalletti che potrebbe giovare di un altro colpo a parametro zero. La moglie del calciatore, alla luce della sua attività professionale, spinge per un trasferimento a Milano, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo i bianconeri che non vogliono perdere un calciatore sempre utilissimo alla causa e proveranno a mettere sul piatto il rinnovo.