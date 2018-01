Se nell'estate scorsa tutti i titoli erano per Neymar, in questo mercato di riparazione invernale il protagonista principale è Philippe Coutinho. L'attaccante brasiliano, da tempo promesso sposo del Barcellona, ha firmato nelle scorse ore con il club blaugrana dopo il bonifico di 160 milioni di euro versato nelle casse del Liverpool. In attesa di ammirarlo in campo, il popolo del "Camp Nou" si dovrà consolare con ciò che riporta la stampa spagnola e sulle prime dichiarazioni dell'ormai ex "piccolo mago" di Anfield Road.

Il suo esordio a cinque anni.

Tra gli aneddoti che l'attaccante brasiliano aveva regalato ai suoi tifosi c'è anche quello dei suoi esordi: "E' grazie alla nonna di un amico che gioco a calcio – confidò alla "Gazzetta dello Sport", poco prima di arrivare all'Inter – Avevo 5 anni, mi vide giocare e consigliò a mio padre di farmi giocare nel Sargentos. A poco a poco, sono passato dal futsal al calcio. Esperienza importante, perché si impara a fare i dribbling corti, ad avere maggiore controllo di palla e a fare azioni veloci".

La triste parentesi all'Inter.

Se i tifosi del Liverpool sono ancora affranti per la sua cessione (e avranno anche l'opportunità di essere rimborsati dei soldi che hanno speso per comprare la sua maglia) e Suzy Cortez (in arte Miss Bum Bum), gli ha fatto arrivare un benvenuto particolarmente hot, a Milano quelli nerazzurri possono invece testimoniare di aver visto un Coutinho troppo acerbo per il calcio italiano: "Ho avuto poco spazio e diversi infortuni, le cose non stavano andando come pensavo – dichiarò il brasiliano – E’ stato il punto più difficile della mia carriera, perché a 20 anni mi trovavo da solo, lontano da casa per la prima volta e dovevo cominciare da zero".

La Top ten dei giocatori più costosi di sempre.

In Spagna, però, sarò tutta un'altra cosa: "Mio figlio tifa Barcellona da quando aveva cinque anni – ha spiegato il padre a Betevé Web – Il suo idolo è Messi ed è un sogno per tutta la famiglia essere qui". Dopo aver scatenato una causa legale fra il Liverpool e la Nike, colpevole di aver anticipato la buona riuscita dell’operazione di mercato, Coutinho è entrato nella top ten degli affari di mercato più costosi di sempre. Il nuovo giocatore del Barcellona, già testimonial del videogioco PES 2018 (è in copertina sull'edizione brasiliana), è infatti terzo dietro a Mbappé e Neymar