Oggi è stato il "#Coutinhoday" a Barcellona: il club catalano ha acquistato dal Liverpool il calciatore brasiliano per 160 milioni di euro e dopo le visite mediche di stamane è arrivata la presentazione al Nou Camp e la conferenza stampa.

Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena di mercato davvero piccante dalla Spagna: il Real Madrid avrebbe offerto al Liverpool 200 milioni di euro per soffiare il brasiliano agli eterni rivali del Barça ma la volontà dell'ex calciatore dell'Inter è stata decisiva.

Coutinho, il Real Madrid aveva offerto 200 milioni.

Il Real Madrid aveva davvero bisogno di Philippe Coutinho o aveva messo sul piatto 200 milioni di euro soltanto per disturbare il Barcellona e far lievitare ancora di più il cartellino del calciatore brasiliano? Non lo sapremo mai ma il Liverpool ha effettivamente chiesto più soldi al Barcellona negli ultimi giorni e già nel recente passato ci sono stati episodi in cui il Real è riuscito a battere sul tempo la concorrenza blaugrana per un calciatore (vedi Marco Asensio).

Cou secondo calciatore più pagato in attesa di Mbappé.

Alla fine Philppe Coutinho è costato 160 milioni: 120 di fisso più 40 di bonus facilmente raggiungibili e così è diventato il secondo giocatore più pagato della storia dopo Neymar, in attesa che il Paris Saint-Germain riscatti Kylian Mbappé dal Monaco, arrivato la scorsa estate in prestito e che costerà 145 milioni di euro + altri 35 milioni di bonus.