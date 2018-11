Massimiliano Allegri a lui non rinuncia quasi mai. Miralem Pjanic è il cervello del centrocampo della Juventus, capace di rivestire in campo i panni del direttore d'orchestra. Il bosniaco reduce dalla buona prova contro il Cagliari, è pronto a scendere in campo in Juve-Manchester United di Champions. Dopo la vittoria dell'Old Trafford, il match casalingo contro i Red Devils di Mourinho offrirà indicazioni importanti ad una formazione come quella bianconera candidata ad arrivare fino in fondo in Europa. E Miralem Pjanic dimostra di credere ciecamente nelle possibilità di vittoria della Champions della Juventus

Come sta Miralem Pjanic, ci sarà in Juventus-Manchester United

Miralem Pjanic è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare di Juventus-Manchester United, prossima sfida di Champions dei bianconeri. Come sta il centrocampista, uscito al 70′ di Juve-Cagliari, e apparso acciaccato? I tifosi bianconeri possono stare tranquilli: "Non ho niente di grave, mercoledì ci sarò anche se c'è un po' di stanchezza". Il ritorno di Khedira e Bernardeschi permetterà comunque ad Allegri di non optare per scelte forzate in mediana. Una situazione positiva per Pjanic: "A centrocampo un po' di più? Siamo contenti del rientro di Khedira, ci sarà anche Bernardeschi: più ci siamo meglio è".

Juventus, cosa c'è da migliorare per Pjanic

Nella sfida di mercoledì 7 novembre contro il Manchester la Juventus dovrà evitare gli errori commessi contro il Cagliari e crescere soprattutto dal punto di vista difensivo. Un rendimento da migliorare anche per il prosieguo della Serie A con Napoli e Inter che non mollano: "Sappiamo che Allegri tiene molto alla fase difensiva, sappiamo di cosa parla ed è evidente che dobbiamo migliorare in difesa. Il Napoli è sempre stato forte, l'Inter sta ottenendo ottimi risultati, è una squadra di altissima qualità come gli azzurri che non sono una sorpresa. Noi siamo concentrati su di noi, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Dobbiamo provare sempre a chiudere le partite presto per gestire il resto della gara, non si può andare sempre a duecento all'ora. Nessun gol su punizione e da fermo? Possiamo e dobbiamo fare di più, noi e il mister siamo d'accordo su questa cosa, dobbiamo fare qualche gol in più. Tutti noi proviamo a fare il massimo, sono sicuro che i gol arriveranno".

La Juventus può vincere la Champions, Pjanic ci crede

Concentrazione massima dunque in vista di Juventus-Manchester United. I bianconeri vogliono trovare la 4a vittoria consecutiva per blindare il primato e ipotecare il passaggio del turno. Pjanic, pronto al duello a distanza con Paul Pogba è consapevole delle potenzialità di una Juve che può vincere la Champions: "Fossi un tifoso vorrei il primato nel girone già mercoledì, io ci auguro che i nostri tifosi si divertano con una nostra vittoria. Il duello con Pogba? Lui, Matic e Mata hanno grandissima qualità, dovremo affrontarli come all'andata, dove abbiamo fatto una splendida partita, meritavamo di fare più gol. Non dimentichiamoci però che il Manchester United è una grande squadra con un grandissimo allenatore. Barcellona favorito per la Champions? Fa parte delle pretendenti come noi, non voliamo troppo alti ma io credo nelle qualità di questa squadra, che può arrivare in finale e vincere la Champions League"