Durissima la replica della FIFA a Diego Armando Maradona che aveva accusato l'arbitro americano Geiger perché nella sfida tra la Colombia e l'Inghilterra, avrebbe favorito la nazionale dei Tre Leoni poi arrivata alla vittoria e alla qualificazione per i quarti di finale ai calci di rigore.

Il Pibe de Oro non era andato leggero, ma a rispondere con una spallata altrettanto forte ci ha pensato la stessa FIFA che non è andata per le vie leggere verso uno dei più grandi interpreti del calcio mondiale. A seguito dei commenti di Maradona, sulla partita Colombia-Inghilterra, la FIFA dunque ha calcato la mano contestando con forza le critiche nei confronti della prestazione degli ufficiali di gara.

La FIFA ha considerato "i commenti e le insinuazioni inappropriate e del tutto infondate" da parte di Maradon e, in una nota, la Fifa ha replica all'argentino sottolineando come si sia trovata "estremamente dispiaciuta nel leggere tali dichiarazioni rilasciate da chi ha scritto la storia del calcio".

Maradona dopotutto non era stato leggero nei commenti, inacidito per il proseguo dell'odiata Inghilterra, la stessa nazionale contro cui si laureò campione del Mondo tra mille polemiche che ancor oggi lo accompagnano. Mentre la sua Argentina era stata appena eliminata dal Mondiale per mano della Francia.

Bisogna chiedere scusa al popolo colombiano, gli arbitri li sceglie Collina che è stato a sua volta nominato da Infantino che avrebbe dovuto liberare la Fifa dalla corruzione e dai ladri ma in questa partita abbiamo visto tutto il contrario

Maradona aveva sottolineato come dal suo punto di vista l'Inghilterra non era stata punita a dovere: "La Colombia ha subito una rapina monumentale. L'arbitro Geiger che è statunitense conoscerà le regole del baseball, non certo quelle del calcio. È un ladrone, il fallo l'aveva fatto Kane e invece lui ha dato rigore contro i colombiani che hanno perso senza aver alcuna colpa. Perché non ha chiesto l'intervento della Var?"