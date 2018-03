"La giornata di partite amichevoli internazionali ha visto il pieno di vittorie per le squadre nazionali della CONMEBOL, che ancora una volta hanno dimostrato la loro forza". Con queste parole l'ente che governa il calcio nell'America Latina ha salutato, attraverso i suoi canali social, l'en plein che le squadre sudamericane hanno portato a termine nelle gare amichevoli che si sono disputate tra la giornata di venerdì e quella di sabato. Dopo le vittorie di Brasile, Argentina, Uruguay, Colombia e Perù è arrivata quella del Cile in casa della Svezia oggi pomeriggio che ha completato un quadro davvero disastroso per le nazionali UEFA. Se volessimo allargare alla CONCACAF ci sarebbero anche le vittorie di Messico e Costa Rica contro Islanda e Scozia: una vera debacle per le squadre del Vecchio Continente contro quelle del "Nuovo Mondo". Gioco, partita, incontro…si dice così no?

Cile, Vidal e Bolados battono la Svezia

La Roja non ci sarà al Mondiale, eppure oggi ha regolato in maniera abbastanza netta una squadra che parteciperà alla manifestazione calcistica in Russia ed evoca bruttissimi ricordi per l'Italia. Alla prima in panchina come selezionatore di Reinaldo Rueda, ha preso il posto di Juan Antonio Pizzi dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo, il Cile ha vinto in terra di Svezia per 2 a 1 grazie alle reti di Arturo Vidal e Marcos Bolados che hanno risposto al goal di Ola Toivonen. La nazionale cilena si è portata in vantaggio al minuto 22 con un gran tiro al volo dell'ex centrocampista della Juventus, ora al Bayern Monaco, dal limite che Nordfeldt ha potuto solo guardare, ma dopo nemmeno un minuto la Svezia ha trovato il punto del pareggio con la punta del Tolosa che ha bucato Herrera dopo una bella azione corale portata avanti da Forsberg, Berg e lo stesso Toivonen. Da quel momento in poi è un monologo cileno che trova il suo compimento solo al 90′ quando Bolados ha insaccato una respinta del portiere svedese dopo un tiro ravvicinato di Alexis Sanchez.