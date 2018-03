Continua la marcia del Brasile verso il Mondiale del 2018. La Seleçao di Tite ha incontrato la Russia, padrona di casa della manifestazione dal 14 giugno al 14 luglio, ma constate l'assenza di Neymar, che sta lavorando per essere pronto per il torneo, ha battuto per 3 a 0 la squadra di Stanislav Cherchesov grazie alle reti di Miranda, Coutinho e Paulinho. Dopo una prima frazione non proprio brillante e con pochi acuti da parte della squadra brasiliana, ecco che nella seconda frazione la Seleçao ha dilagato senza troppi problemi ed è passata in vantaggio con Joao Miranda, che ha ribadito in rete con un tocco di sinistro dopo un colpo di testa molto pericoloso di Thiago Silva ben respinto da Akinfeev.

Il Brasile ha spinto il piede sull'acceleratore e trova il raddoppio: prima sbaglia un goal clamoroso con Paulinho e poi è lo stesso centrocampista del Barcellona a procurarsi un calcio di rigore che Philippe Coutinho ha trasformato agevolmente spiazzando l'estremo difensore russo e mettendo al sicuro il risultato.

La squadra di Tite gira bene, i calciatori si divertono e trovano la terza rete proprio con Paulinho che, con un comodo colpo di testa, deve soltanto spingere in rete un cross dalla destra di Willian. Russia travolta da un Brasile che sembra davvero avere le idee chiare in vista del Mondiale: gli insuccessi degli ultimi anni sembrano un lontano ricordo e la cura Tite ha fatto davvero bene ad una nazionale che sembrava aver perso la bussola. Questa squadra ha una tenuta straordinaria ed è un mix di talento ed esperienza, qualità che possono fare la differenza in competizioni brevi e difficili come un Mondiale. Buone le prove degli "italiani" Alisson, che ha indossato la fascia di capitano per della sua nazionale per la prima volta; Miranda e Douglas Costa.