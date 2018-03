Non c'è scampo per la Repubblica Ceca: Luis Suarez ed Edinson Cavani decidono la gara valida per la China Cup, che ieri ha visto soccombere la nazionale allenata da Marcello Lippi per 6 a 0 contro il Galles di Gareth Bale. La Celeste del Maestro Oscar Washington Tabarez ha vinto per 2-0 grazie alle reti dei suoi due alfieri offensivi, ad un maggior possesso palla e una qualità maggiore rispetto alla rappresentativa di Karel Jarolim. Un calcio di rigore dopo pochi minuti, procurato e calciato dal numero 9 del Barcellona, ha fatto da preludio alla bellissima mezza rovesciata che Edinson Cavani aveva in serbo per la platea del Guangxi Sports Center di Nanning. Un gesto tecnico bellissimo che ha lasciato esterrefatto anche il portiere ceco, Pavlenka, che nulla a potuto davanti a cotanta bellezza. Tra gli "italiani" si sono fatti notare, in positivo, Matias Vecino, Gaston Ramirez, Rodrigo Bentancur e Diego Laxalt.

Nelle fila della Repubblica Ceca ha trovato il suo spazio anche Patrik Schick, rimasto in campo per 90′, che è andato vicino al goal con un bel colpo di testa. Adesso sono in programma le due finali della competizione: lunedì mattina alle ore 9:35, la squadra ceca giocherà ancora a Nanning per la finale che vale il terzo posto contro la Cina. Alle 13:35, sempre al Guangxi Sports Center ci sarà la gara che vale il primo posto tra il Galles e l'Uruguay.

Torreira, debutto con il 100% di passaggi completati

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, noto semplicemente come Lucas Torreira, ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale A di Tabarez, entrando al minuto 68 al posto di Matias Vecino. Secondo i dati raccolti da Opta il volante della Sampdoria ha completato il 100% dei passaggi nei 22′ in cui è rimato in campo senza il benché minimo errore. Cosa chiedere di più all'esordio con la Celeste? Buona la prima.