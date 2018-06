Fa male dire addio ai Mondiali, a pochi giorni dal fischio d'inizio della rassegna russa. Dopo l'argentino Lanzini, un altro dei possibili protagonisti del prossimo torneo iridato è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un grave infortunio. Si tratta del colombiano Frank Fabra che ha riportato la rottura dei legamenti crociati del ginocchio sinistro sui campi di allenamento di Milanello, ovvero la sede del ritiro pre-Mondiale della nazionale allenata da Pekerman. Il terzino sinistro dunque è costretto a salutare ufficialmente i compagni, con il ct della Colombia che nelle prossime ore scioglierà i dubbi sul sostituto del ragazzo classe 1991.

Colombia, Fabra salta i Mondiali per un grave infortunio

Il poderoso calciatore del Boca Juniors è finito ko nel corso dell'ultimo allenamento con la Colombia. Il calciatore molto stimato dal ct Pekerman si è infortunato gravemente al ginocchio sui campi di Milanello, sede del ritiro italiano della nazionale sudamericana. Il verdetto degli esami medici è stato impietoso per Fabra che ha riportato la a rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la stessa Colombia attraverso una nota in cui si comunica che il calciatore è "sostenuto da tutto il gruppo dei compagni, del corpo tecnico e dello staff, che hanno reagito con grande dolore alla notizia del suo infortunio".

Chi sarà il sostituto di Fabra nella Colombia ai Mondiali

Una tegola per la Colombia, inserita nel girone H con Senegal, Polonia e Giappone contro cui esordirà il 19 giugno. Il selezionatore Pekerman perde infatti una delle sue pedine di maggiore affidamento, capace di garantire fisicità, e un contributo importante sia in fase difensiva che di spinta. Per ora non è stato comunicato il nome del sostituto, anche se tutto lascia presagire la convocazione di Farid Diaz, esperto terzino dell'Olimpia di Asuncion.

Fabra nelle ultime notizie di calciomercato della Fiorentina

La notizia di Fabra rappresenta una tegola anche per il Boca Juniors, ovvero il club che ne detiene il cartellino e che è impegnato nella Copa Libertadores. Un infortunio che potrebbe incidere anche sul futuro dell'esterno che sarebbe potuto essere proprio in Serie A: su di lui infatti c'era la Fiorentina che aveva sondato a più riprese il terreno con gli xeneizes. Il grave problema fisico del giocatore, e il lungo stop potrebbero far cambiare i piani di mercato dei viola.