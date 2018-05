La Svizzera del calcio è alle prese con una curiosa polemica. Il motivo? L'inno ufficiale che accompagnerà la nazionale allenata dall'ex Lazio Petkovic in occasione dei prossimi Mondiali di Russia. La scelta della Federcalcio elvetica è ricaduta infatti sul pezzo "Ole Ole" realizzato da Dj Antoine. Nel testo del pezzo però non c'è alcun riferimento al calcio e invece ci sono dei richiami al sesso e all'alcol che inevitabilmente hanno fatto discutere in terra svizzera.

L'inno ufficiale della Svizzera parlo di sesso e alcol

Come da copione, oltre allo storico inno nazionale che accompagnerà la Svizzera prima delle gare dei Mondiali, è stata scelta una canzone moderna. Un pezzo allegro per fare da colonna sonora alla spedizione in Russia di Lichtsteiner e compagni. In patria però la scelta dei vertici del calcio elvetico non è stata gradita da una parte della popolazione, perché nel testo di "Ole Ole" di Dj Antoine non c'è alcun riferimento al calcio, ma piuttosto a feste, bella vita, sesso e alcol.

La Federcalcio della Svizzera spiega la scelta dell'inno Ole Ole

Ai microfoni del portale Watson, Marco Von Ah, ovvero il portavoce dell'Associazione Svizzera di Football (ASF) ha giustificato così la scelta musicale e il fatto che nel pezzo non ci siano riferimenti special al calcio: "L'inno scelto? E' un brano di oggi che vuole comunicare gioia di vivere e questo include anche il calcio. Siccome volevamo comunque fare qualcosa, eravamo naturalmente contenti dell'opportunità di lavorare con uno dei musicisti svizzeri di maggior successo a livello internazionale".

Il cammino della Svizzera a Russia 2018

Nessun dietrofront dunque per il massimo organo calcistico svizzero che insisterà su Ole Ole, con la speranza che porti fortuna ad una nazionale che potrebbe essere una delle possibili outsider a Russia 2018. L’avventura degli uomini di Petkovic inizierà il 17 giugno con un battesimo di fuoco contro il Brasile, nella gara d’esordio del gruppo E, in cui sono state inserite anche Costa Rica e Serbia.