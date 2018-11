4 minuti in stagione con la maglia dell'Inter e poi la partenza, destinazione Francia. Yann Karamoh nelle ultime ore del calciomercato estivo ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi in prestito al Bordeaux. Quale sarà il futuro dell'esterno offensivo classe 1998 a fine stagione? Karamoh non ha dubbi sul suo ritorno, e permanenza in nerazzurro, e svela la volontà della società che con lui non vuole ripetere un errore fatto in passato con Coutinho che una volta ceduto al Liverpool è letteralmente esploso.

Karamoh, il prestito al Bordeaux dopo una buona prima stagione all'Inter

16 presenze e un gol, con tanto di esultanza con una mask in stile Dybala. Questo il resoconto della prima stagione del giovane Karamoh all'Inter, club che ha pagato circa 8 milioni per strapparlo al Caen. Dopo 4′ messi a referto in avvio di campionato con il Sassuolo, la società nerazzurra ne ha ufficializzato il prestito annuale al Bordeaux (11 presenze e 2 gol finora): una scelta presa con la volontà di permettere a Karamoh di mettere minuti nelle gambe e farsi ulteriormente le ossa. Ma cosa accadrà in futuro? L'esterno offensivo classe 1998 tornerà realmente all'Inter, o il suo futuro potrebbe essere altrove?

Quale futuro per Karamoh, l'Inter non vuole ripetere l'errore di Coutinho

A fare il punto della situazione sul suo futuro ci ha pensato il diretto interessato. In un'intervista al quotidiano Sud Ouest, Yann Karamoh ha parlato della grande considerazione dell'Inter nei suoi confronti. I nerazzurri non vogliono commettere lo stesso errore della gestione Coutinho, ceduto frettolosamente nonostante la giovane età ed esploso poi al Liverpool: "Mi reputano un giocatore da nazionale nel prossimo futuro, pensano che abbia molto potenziale e vogliono evitare di commettere lo stesso errore fatto con Coutinho anni fa, che lì non giocava e poi è esploso dopo essersi trasferito".

La promessa di calciomercato dell'Inter a Karamoh

Ecco allora che nonostante una buona prima stagione all'Inter, il club d'accordo con Karamoh ha optato per un prestito. Il tutto però con una promessa fatta all'esterno francese: "Sono arrivato giovane a Milano e non è facile ritagliarsi spazio lì perché ci sono tanti grandi giocatori, così come ora è difficile per Keita e Lautaro Martinez. Prima di accettare il prestito al Bordeaux ho parlato con la società, che mi ha detto che potevo partire ma che mi avrebbero lasciato il posto".

Karamoh e il retroscena con Mbappé

In conclusione Yann Karamoh ha parlato anche del suo passato, dell'esperienze maturate a livello giovanile e dei tanti club interessati a lui. Con un retroscena legato ai rapporti con Kylian Mbappé: "Mi sono formato al Caen dove ho passato sei anni meravigliosi. A Parigi tutti i giovani vogliono giocare col Paris Saint-Germain ma alla fine non hanno mai firmato un contratto da professionista. Sono stato molto cercato: potevo passare al Monaco o al Lille, ad un'ora da Parigi, quando avevo 13 anni. Io giocavo a calcio per divertimento, i miei amici mi dicevano di restare al Caen. Quando ero a Clairefontaine era molto calda la pista col Rennes, ho legato molto con Mbappé che mi ha sempre chiesto dove stessi per firmare. Non ho detto a nessuno che stavo per andare al Caen: lì c'erano diversi miei amici".