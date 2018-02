Ha suscitato molta curiosità la particolare esultanza di Karamoh dopo lo splendido gol che ha deciso Inter-Bologna. Una prodezza assoluta quella del talento francese che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri, riportando la squadra di Spalletti al successo dopo 2 mesi. Cosa c'è dietro i festeggiamenti con la mano destra sul volto dell'esterno offensivo? E' stato lo stesso Karamoh a spiegare il perché della sua esultanza nell'immediato post-partita.

Dopo la Dybala Mask ecco la Karamoh Mask.

Ormai siamo abituati alla Dybala Mask, la classica esultanza del numero 10 dell'argentino a celebrare ogni suo gol. La Joya mima con due dita davanti al volto la maschera di un gladiatore. Simile anche quella sfoggiata da Karamoh dopo il primo eccezionale gol italiano in Inter-Bologna. Mano destra con 3 dita aperte sul volto, per una nuova esultanza destinata a diventare virale tra i tifosi nerazzurri

Karamoh spiega il perché della sua particolare esultanza dopo Inter-Bologna.

Inevitabile nell'immediato post-partita la domanda sul perché della curiosa esultanza sfoderata dopo il golazo al Bologna. Il francese divertito ha spiegato che si tratta di una dedica al fratello più piccolo che come lui ha un debole per la canzone "Mask off" del rapper Future. Ecco dunque risolto il mistero, di un gesto che oltre a rivedere in campo dopo ogni gol di Karamoh ha già conquistato tutti i tifosi nerazzurri, soprattutto i più giovani.