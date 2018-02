E' tutto pronto all'Allianz Stadium per il ritorno in Champions League della Juventus. Nell'andata degli ottavi di finale, la formazione di Massimiliano Allegri affronterà il Tottenham di Harry Kane, prima di pensare al derby del prossimo weekend. Per i campioni d'Italia saranno due partite importanti, specialmente quella con i londinesi: reduci da una striscia positiva in campionato che dura da diverse settimane e freschi del successo di misura sull'Arsenal.

I preparativi per il primo dei due match sono già iniziati a Vinovo, dove Buffon e compagni si sono allenati agli ordini del mister bianconero e sotto lo sguardo attento del presidente Andrea Agnelli. Per la gara contro gli inglesi, che saranno accompagnati da più di duemila tifosi, non saranno a disposizione Matuidi, Howedes, Cuadrado, Barzagli e Dybala.

Dybala pronto per il derby?

Per l'argentino, che ha iniziato ad allenarsi con i compagni, bisognerà infatti attendere ancora qualche giorno per il suo rientro definitivo in gruppo. Se le previsioni verranno rispettate, Dybala tornerà disponibile per il derby di domenica prossima alle 12.30. In attesa delle decisioni definitive di Allegri, si profila dunque un 4-3-3 con Bentancur al posto di Matuidi e Douglas Costa nel tridente offensivo.

La rivelazione di Pochettino.

A poche ore dalla sfida, ha intanto parlato Mauricio Pochettino rivelando un curioso aneddoto: "Da bambino tifavo per la Juventus – ha confidato il tecnico del Tottenham – Mio nonno mi raccontava molte cose di questo club, la mia famiglia tifava per questa squadra e io, nonostante fossi piccolo e così distante dall'Italia, sono riuscito a capire la dimensione di questo mondo. Per me è un sogno affrontare la Juventus che è al livello del Barcellona, del Real Madrid e del Bayern. Anche il Tottenham vuole arrivare a questi livelli".

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane.