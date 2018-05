Sette è il numero degli scudetti consecutivi conquistati dalla Juventus in questi anni. Un filotto da record che ha vissuto l'ultimo atto nella gara dell'Olimpico contro la Roma: 0-0 e tutti a casa (giallorossi compresi, matematicamente in Champions) contenti per aver mandato agli archivi una stagione lunga, durissima ma vincente. Giorgio Chiellini toglie "sassoloni dalla scarpa" e rispedisce al mittente (Lorenzo Insigne) l'ironia fatta sull'eliminazione dei bianconeri dalla Champions. "Noi le finali le giochiamo non usciamo ai sedicesimi di Europa League", è la stilettata del vice-capitano bianconero che – assieme a Buffon – ha vissuto l'epopea del dominio della ‘vecchia signora' in Italia.

Da Antonio Conte a Massimiliano Allegri: 3+4 è uguale a 7, un numero che per i Pitagorici indicava la perfezione ciclica ed era associato geometricamente al cerchio. Già… la perfezione ciclica, quella che ha toccato la squadra esaltata dal duello contro il Napoli che alla penultima giornata è arrivato a quota 88 punti. In Europa con un esito del genere conquisti il titolo, in Serie A invece arrivi alle spalle di un club che è un'autentica corazzata e ha la capacità di rigenerarsi sul mercato inserendo, di anno in anno, calciatori funzionali alle ambizioni e al progetto. L'ultimo della lista è il brasiliano Douglas Costa, classico asso nella manica che ha fatto saltare il banco nella seconda parte della stagione e per il quale verrà esercitato il diritto di riscatto dal Bayern Monaco.

"Storia, leggenda, mito. O, se preferite #Hi5tory, #Le6end, #My7h", scrive il sito ufficiale della Juventus per celebrare il settimo trionfo consecutivo e così il numero 7 diventa il simbolo di un periodo epico che viene raccontato sul profilo della ‘vecchia signora' con 7 video a corredo di una stagione straordinaria.