I tempi per il ritorno in Italia di Matteo Darmian sono ormai maturi. Come anticipato nei giorni scorsi, l'operazione di calciomercato tra il Manchester United e la Juventus è ad un passo dalla chiusura che potrebbe arrivare entro la fine della prossima settimane. A dare il definitivo via libera al tutto ci ha pensato José Mourinho, che ha "liberato" l'esterno pronto ad approdare alla corte di Massimiliano Allegri per colmare la lacuna sulle corsie dopo l'addio di Lichtsteiner e Asamoah.

Juventus, le ultime notizie di calciomercato su Darmian. C'è il via libera di Mourinho

L'operazione Juventus-Darmian è nata diversi mesi fa, con i bianconeri che hanno sondato il terreno sulla volontà del giocatore di tornare in Serie A. Il classe 1989 dopo 3 stagioni in Premier con la maglia dei Red Devils si è dimostrato sin da subito intrigato dalla possibilità di vestire il bianconero, e acquisire dunque maggiore visibilità anche in chiave Nazionale. Dopo gli incontri dei giorni scorsi, tra il ds della Vecchia Signora Paratici e il giocatore, l'ultimo scoglio da superare era quello relativo al via libera di Josè Mourinho che è arrivato proprio nelle ultime ore in maniera ufficiale.

Lo United dà l'assalto sul mercato ad Alex Sandro

E l'allenatore portoghese vorrebbe "consolarsi" con l'acquisto di Alex Sandro, proprio dalla Juventus. Lo Special One, secondo il Mirror vorrebbe il laterale brasiliano per sostituire Luke Shaw e Matteo Darmian. Alex Sandro ha attualmente un contratto fino al 2020 con la società bianconera, ma sarebbe pronto a firmare un prolungamento. "Ci incontreremo la prossima settimana con il suo rappresentante e credo sia auspicabile un prolungamento" ha detto nelle ore scorse l'ad della Juventus Beppe Marotta sul brasiliano. Le parti s'incontreranno e si punterà all'adeguamento di un vincolo fissato al momento fino al 2020 con ingaggio da 2.8 milioni di euro.

Contratto e cifre dell'operazione di calciomercato Juventus-Darmian

Ecco allora che da qui alla prossima settimana l'affare Darmian-Juventus potrebbe chiudersi con la proverbiale fumata bianca. Per acquistare il cartellino dell'ex Torino, che ha un contratto fino al 2019 con i Red Devils, la Juventus è pronta ad in vestire una cifra compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro. Il tutto offrendo all'esterno un contratto di 5 anni, con un ingaggio di circa 2.5 milioni di euro a stagione (500mila euro in meno rispetto a quello garantitogli dagli inglesi, ma con una durata più lunga). Il momento di mettere nero su bianco arriverà nei prossimi giorni probabilmente prima dell'inizio di giugno.

Come giocherà la Juventus 2018/2019 con Matteo Darmian

Matteo Darmian rappresenta senza dubbio un'occasione di mercato importante per la Juventus, che non a caso segue il calciatore da tempo. Dopo l'addio di Lichtsteiner e Asamoah, Allegri potrà contare su un calciatore duttile, capace di giocare in fascia sia a destra che a sinistra. Un rinforzo dunque "intelligente" che grazie all'esperienza in Premier ha acquisito una buona esperienza internazionale che tornerà utile in una formazione come quella bianconera che si candida ad arrivare in fondo alla Champions. Abile in fase di copertura così come in quella di spinta, Darmian ha tutte le caratteristiche per rivelarsi un innesto azzeccato per la Vecchia Signora

in foto: Ruoli e caratteristiche di Darmian (foto Transfertmarkt)

I prossimi obiettivi della Juventus sul calciomercato

E la prossima settimana dunque potrebbe essere assai importante per la Juventus. Oltre a Darmian i bianconeri potrebbero chiudere anche per Emre Can, altro obiettivo di mercato della Premier League. La firma del centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Liverpool dovrebbe arrivare dopo la finale di Champions League, con i bianconeri dunque che si assicurerebbero un acquisto di caratura, a zero. Archiviate le due operazioni citate, Marotta e Paratici punteranno a chiudere anche per Perin, in attesa di capire quali sono i margini di azione per Morata (l'interesse del Chelsea per Higuain, potrebbe aprire spiragli per lo spagnolo).