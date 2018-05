L'arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli, rappresenta senza ombra di dubbio uno stimolo per il mercato della Juventus. La società di corso Galileo Ferraris si prepara ad una nuova estate calda, in cui proverà a rinforzare ulteriormente una rosa dimostratasi già ampiamente competitiva ma che dovrà comunque fare a meno di 3 "senatori" come Buffon, Lichtsteiner e Asamoah. Nel vertice della Continassa, il confermatissimo Allegri ha avuto garanzie dal club della bontà del mercato pianificando una sessione di trattative in cui si potrà sfruttare un budget da circa 230 milioni.

Juventus, budget di mercato di 230 milioni nelle ultime news

Come rivelato dal Corriere dello Sport, la Juve non ha intenzione di farsi trovare impreparata in chiave mercato e a tal proposito avrà a disposizione 230 milioni da investire. L'obiettivo primario è quello di alzare l'asticella, e rispondere dunque in primis al Napoli che dopo l'arrivo di Ancelotti sembra intenzionato a muoversi in maniera decisa anche sul fronte degli acquisti. L'amministratore delegato Beppe Marotta a tal proposito è stato chiarissimo facendo il punto su tutti i possibili obiettivi bianconeri in questa fase embrionale del calciomercato.

Il riscatto di Douglas Costa e la firma di Emre Can

Blindati Dybala, Mandzukic e Higuain e con l'arrivo di Caldara e Spinazzola dall'Atalanta, la priorità è quella legata al riscatto di Douglas Costa che si è reso protagonista di una prima stagione in bianconero esaltante. Pronti per lui 40 milioni da investire nelle casse del Bayern. Una cifra importante, che sarà risparmiata invece per Emre Can: per il forte centrocampista del Liverpool è tutto fatto e a meno di colpi di scena clamorosi, le firme arriveranno dopo la finale di Champions contro il Real. Un'operazione in stile Marotta a parametro zero che alzerà l'asticella del centrocampo bianconero.

Perin e Darmian, colpi in canna del calciomercato della Juve

In canna ci sono anche i colpi Perin e Darmian. Se per il portiere la trattativa è ben avviata, anche grazie alla volontà del portiere quella per l'esterno del Manchester United potrebbe chiudersi la prossima settimana. Le cifre dei due colpi di mercato sono note ormai da tempo: circa 10 milioni per l'estremo difensore che dovrebbe giocarsi il posto con Szczesny, e 12 per il laterale pronto a tornare in Italia e a colmare la lacuna sulle fasce di Allegri.

Morata, Pogba e Milinkovic Savic, 3 nomi per far sognare i tifosi della Juventus

Archiviate le operazioni più alla portata, bisogna poi aspettarsi un colpo a sensazione dalla Juventus? E' questa la domanda più frequente tra i tifosi bianconeri che s'interrogano sul mercato della propria squadra. Marotta è stato categorico nel definire "Fantamercato", le possibili trattative per Morata, Pogba e Milinkovic. Dei tre quello che ha più chance di (ri)vestire la maglia della Juventus è il primo, anche se i bianconeri dovrebbero cedere uno tra Mandzukic e Higuain, ipotesi al momento difficile. La pista più complicata? Quella che porta al serbo che per Lotito vale quasi 150 milioni. Marotta e Paratici, seguono alla finestra la posizione di Cancelo, e la trattativa per il riscatto tra Inter e Valencia.

Le ultime notizie sul calciomercato in uscita della Juventus

Attenzione però anche alle uscite in casa Juventus. Se Alex Sandro potrebbe presto rinnovare, uno tra Sturaro e Audero potrebbe essere sacrificato nell'operazione Perin, con il Genoa destinazione gradita. A proposito di centrocampo, si valuta la posizione di Marchisio che ha molte richieste soprattutto all'estero ma al momento non sembra destinato a partire. Una sua cessione potrebbe spingere la Juventus ad aumentare la posta per Cristante altro obiettivo molto gradito a Massimiliano Allegri ma sul quale c'è una forte concorrenza. Attenzione anche a Mehdi Benatia, che potrebbe essere sacrificato dopo l'arrivo di Caldara: il marocchino ha strizzato l'occhio al Marsiglia di Rudi Garcia.