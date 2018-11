"Dobbiamo rialzarci perché domenica c'è il Milan e aver perso può anche farci bene in vista di San Siro". Il pensiero di Massimiliano Allegri, spiegato nel post gara davanti alle telecamere di Sky, è fondamentalmente condiviso da tutti i giocatori della Juventus. All'indomani della clamorosa sconfitta contro lo United, c'è ovviamente delusione nella rosa campione d'Italia che è però pronta a riscattarsi in campionato contro la squadra di Rino Gattuso.

Oltre al tecnico livornese e al protagonista della partita Cristiano Ronaldo, anche Giorgio Chiellini ha parlato a caldo e raccontato l'incredibile serata dello Stadium: "Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, questo match ci deve servire da insegnamento – ha ammesso il difensore a Sky – Se vogliamo arrivare a Madrid a giugno, non dobbiamo commettere questi errori".

Il test contro il Milan

Poteva essere l'ennesima grande affermazione bianconera e una nuova serata da "star" di Cristiano Ronaldo, invece la partita si è trasformata in una scatola piena zeppa di rimpianti per quelle occasioni sciupate quando il risultato era ancora sull'1 a 0 e quando l'avversario era decisamente sulle corde: "Alla fine non siamo stati bravi e attenti a vincere una partita che avremmo meritato di stravincere – ha aggiunto il capitano della Juventus – Sconfitta indolore? Si poteva archiviare il discorso qualificazione, ce lo siamo complicati da soli".

"Dobbiamo migliorare, abbassiamo le ali e torniamo a lavorare – ha concluso Chiellini – Erano due o tre partite che avevamo in canna una prestazione del genere e oggi è andata così. È un'analisi lucida: meglio comunque perdere ora che a maggio". La sfida del "Meazza" contro il Milan servirà dunque per capire lo stato psicofisico dei giocatori bianconeri. Sarà un esame da non fallire, anche perché Allegri non è tipo da mandar giù due sconfitte di fila.