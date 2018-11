La qualificazione agli ottavi di finale della Juventus è cosa praticamente fatta. E' solo il primo atto del lungo percorso che attende i bianconeri per arrivare alla finalissima dei Madrid, con Cristiano Ronaldo che potrebbe sollevare l'ennesimo trofeo sotto il cielo spagnolo anche se nel tempio dell'Atletico, il Wanda Metropolitano scelto quale sede del big match per l'assegnazione della Coppa. E' il vero obiettivo della ‘vecchia signora' che in questo momento non hanno rivali in Italia in grado di contrastarne il passo e giocano la partita vera, più dura, in Europa.

Quanto ha incassato finora la Juve in questa edizione della Champions

La Champions League, però, un primo risultato lo ha già portato tenendo conto degli incassi maturati dopo quattro giornate della fase a gironi e degli introiti che arriveranno dalla sfida col Valencia. Sommando le varie voci tra bonus di partecipazione (15.3 milioni), risultati ottenuti (8.1 milioni frutto delle 3 vittorie nelle prime 4 gare del gruppo), ranking storico degli ultimi 10 anni (29.9 milioni) e market pool (10 milioni, il resto si calcola a giugno in base alle partite giocate dalle italiane) a Torino possono registrare già guadagni per 63.3 milioni di euro. E' questa la fotografia della situazione allo stato dei fatti ma la somma è destinata ad aumentare tenendo conto delle ultime due giornate (come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport)

Quanto può incassare al termine della fase a gironi

Il montepremi della Juventus nella fase a gironi può lievitare fino a 78.2 milioni. Come si arriva a questa somma? Molto dipende da quanto accadrà nelle ultime due giornate a cominciare dalla sfida con il Valencia: in caso di pareggio i bianconeri incassano subito 900 mila euro (bonus risultato) più altri 9.5 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale (basta un punto contro gli spagnoli). Ecco che da 63.3 milioni il volume degli introiti lievita a 73.7. Se la Juventus vince sia contro il Valencia sia contro lo Young Boys il montepremi per le due vittorie sarebbe di 5.4 milioni che – aggiunto al bonus qualificazione – porterebbe il valore complessivo a 78.2 milioni.