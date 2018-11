La qualificazione della Juventus agli ottavi di finale è (quasi) fatta. Resta il rammarico per la sconfitta subita all'Allianz Stadium contro il Manchester United nella serata della ‘vendetta' di Mourinho: quel ko subito in rimonta brucia ancora perché maturato proprio quando ormai il discorso sembrava chiuso. E' soprattutto per questa ragione che in conferenza stampa Allegri ha ammonito la squadra citando come esempio lo scellerato uno-due preso per un calo di concentrazione fatale.

Classifica girone H : Juventus 9, Manc. United 7, Valencia 5, Young Boys 1

: Juventus 9, Manc. United 7, Valencia 5, Young Boys 1 Le partite del 27/11: Juventus-Valencia, Manc. United-Young Boys

Le partite del 12/12: Valencia-Manc. United, Young Boys-Juventus

La Juventus qualificata agli ottavi se…

Cosa serve adesso ai bianconeri per avere la certezza matematica di superare la fase a gironi? Basta anche un pareggio questa sera in casa contro il Valencia in virtù dell'attuale situazione di classifica del Girone H che vede la Juventus in vetta con 9 punti, i Red Devils a suguire con 7, poi Valencia con 5 e infine lo Young Boys a 1 punto. In bilico resterebbe la posizione all'interno del girone e verrebbe tutto rimandato all'ultima giornata. Per chiudere al comando, infatti, la situazione ideale sarebbe: vittoria in casa e sconfitta dello United con gli svizzeri (ipotesi difficile); vincere entrambe le gare ancora in calendario, quella odierna e quella del 12 dicembre.

La Juventus può qualificarsi anche in caso di sconfitta col Valencia? Sì perché c'è sempre l'ultimo turno a disposizione ma per avere qualche ansia in meno devono anzitutto sperare che lo United di Mourinho non batta lo Young Boys.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? C'è una possibilità che si verifichi, come? La Juventus deve perdere le ultime 2 partite, il Valencia ne vince una e ne pareggia un'altra, il Manchester le pareggia entrambe. In questo caso si prefigura l'arrivo a pari punti (9) ma i bianconeri passerebbero come primi del girone in virtù della classifica avulsa.