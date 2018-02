Una bella soddisfazione per Stephan Lichtsteiner. L'esterno svizzero è stato inserito nella lista Champions che la Juventus ha consegnato oggi all'Uefa in vista della seconda parte della competizione. E' questa la principale novità nell'elenco dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale che prenderà il via con il confronto degli ottavi con il Tottenham. Escluso invece l'infortunato Howedes

Juventus, Lichtsteiner torna nella lista Champions. Fuori Howedes.

Il classe 1984 pochi giorni fa aveva aperto alla prospettiva di un ritorno nella lista Champions dopo l'esclusione in quella della fase a gironi. Un'assenza pesantissima per Allegri che dopo il ko di De Sciglio è stato costretto ad "adattare" Sturaro in corsia. Adesso invece Lichtsteiner potrà tornare a disposizione nella seconda fase della competizione. L'ex Lazio che a fine stagione andrà in scadenza di contratto prende il posto dell'infortunato Howedes per il quale il ritorno in campo sembra lontano.

La lista della Juventus per la seconda fase della Champions.

23 i calciatori scelti da mister Allegri per la nuova lista Champions. Ci sono anche Dybala e Cuadrado che rischiano di saltare il Tottenham ma potrebbero recuperare per le eventuali sfide successive. Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; difensori: Chiellini, Benatia ,Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, De Sciglio; centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur; attaccanti: Dybala, Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Bernardeschi, Douglas Costa.

Juventus-Tottenham, data e diretta tv degli ottavi di Champions.

La Juventus tornerà a giocare in Champions il 13 febbraio quando all'Allianz Stadium arriverà il Tottenham di Pochettino. Un ostacolo tutt'altro che semplice per i bianconeri che dovranno fare i conti anche con il neoacquisto degli Spurs Lucas. Come accaduto per le precedenti gare della Juve in questa edizione di Champions, il match non sarà visibile in chiaro, ma in esclusiva per gli abbonati a Mediaset Premium