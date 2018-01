Quasi due settimane, e poi la Champions riaprirà i battenti. Il 13 febbraio inizierà il programma degli ottavi di finale della massima competizione continentale che vedrà in campo le migliori 16 squadre d'Europa. Squadre che in molti casi sono state rinforzate nella sessione di calciomercato invernale con l'obiettivo di aumentare le chance di arrivare fino in fondo. Poche operazioni invece complessivamente per Juventus e Roma, ultime due portacolori della Serie A in gioco.

Juventus e Roma, le operazioni del calciomercato invernale.

La Juventus ha sfruttato la sessione di mercato di gennaio soprattutto per mettere le basi per le mosse del futuro, e per sfoltire la sua rosa. Colpi green, e tanti giovani già di proprietà spediti in prestito per farsi le ossa. Unica operazione degna di nota la cessione in prestito di Pjaca allo Schalke, che forse alla luce degli stop di Dybala e Cuadrado e degli acciacchi di Bernardeschi e Douglas Costa avrebbero fatto ancora comodo. Per la Roma tanto fumo e poco arrosto: Dzeko protagonista di un tormentone di mercato relativo al possibile approdo al Chelsea, alla fine è rimasto a Trigoria al contrario di Emerson volato in Blues. In entrata solo il difensore Silva al posto di Moreno

in foto: Foto Twitter @SpursOfficial

Le operazioni di mercato di Tottenham e Shakhtar, avversarie in Champions di Juve e Roma.

E le avversarie delle due italiane in Champions come si sono rinforzate. Il Tottenham che il 13 febbraio affronterà la Juventus ha piazzato un bel colpo in entrata assicurandosi le prestazioni di Lucas Moura. Il centrocampista brasiliano ormai ex Psg potrà garantire un contributo importante alla squadra di Pochettino in termini di esperienza, qualità e duttilità. Solo un innesto per lo Shakhtar che si è assicurato l'esterno Dodò.

I colpi di mercato dei top club della Champions.

C'è però anche chi ha messo mano al portafoglio in maniera massiccia tra le squadre rimaste in lizza in Champions. Basti pensare al Barcellona che si è assicurata per 160 milioni Coutinho dal Liverpool che a sua volta si è consolato con il difensore più pagato della storia, ovvero Van Dijk mister 85 milioni. Molto attive le inglesi con lo United che ha strappato Sanchez all'Arsenal, il City che ha sistemato la difesa con Laporte, e il Chelsea con la coppia Barkley-Emerson e Giroud a colmare la lacuna nel reparto offensivo (Batshuayi ceduto al Borussia). E se il Real Madrid nonostante i risultati non esaltanti ha rimandato a giugno tutti i colpi (in primis il possibile assalto a Icardi), mosse intelligenti per Psg e Bayern che hanno puntellato la rosa con l'esperienza di Diarra e Wagner, vice Lewandowski.