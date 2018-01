La pesante vittoria sul campo dell'Atalanta nella sfida d'andata delle semifinali di Coppa Italia ha avuto anche strascichi negativi per la Juventus. Brutte notizie per Massimiliano Allegri che il giorno dopo il match dell'Atleti Azzurri d'Italia deve fare i conti con gli infortuni di due delle sue pedine, ovvero Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

Juventus, infortuni per Bernardeschi e Douglas Costa.

Al 63′ di Atalanta-Juventus un acciaccato Douglas Costa ha lasciato il campo a Federico Bernardeschi. Anche l'ex esterno offensivo della Fiorentina ha incassato un infortunio come evidenziato dalla società bianconera attraverso un comunicato ufficiale. Il brasiliano deve fare i conti con un problema al polpaccio sinistro, mentre Bernardeschi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro

Il comunicato della Juventus sugli infortunati Bernardeschi e Douglas Costa.

Questa la nota ufficiale della società della Juventus sulle condizioni dei due calciatori infortunati: "Non ha preso parte alla seduta ed è stato sottoposto a terapie Federico Bernardeschi, che nel corso della partita di ieri ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani". Per Douglas Costa invece: "Ha effettuato lavoro differenziato per una contusione al polpaccio sinistro: anche lui verrà valutato domani".

Juve, emergenza infortuni in attacco.

Allegri non può che incrociare le dita per un periodo tutt'altro che positivo per la Juventus dal punto di vista degli infortuni. Se Dybala è fuori gioco, con la Juve che spera di recuperarlo per gli ottavi di Champions contro il Tottenham, Cuadrado dovrà invece rimanere ai box per due mesi post operazione. Gli stop di Bernardeschi e Douglas Costa dunque tengono in apprensione i bianconeri, con il tecnico che spera di recuperare almeno uno dei suoi esterni in vista del match con il Sassuolo.