Non sembra finire il periodo nero di Paulo Dybala. La Joya della Juventus nella gara contro il Cagliari è stato vittima di una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra ma l'obiettivo suo e della squadra bianconera è quello di riaverlo a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima sfida di Champions League contro il Tottenham, in programma all'Allianz Stadium il prossimo 13 febbraio. La prima diagnosi parlava di 40-45 giorni di stop ma l'argentino potrebbe tornare in gruppo prima ed essere abile e arruolato per gli ottavi della massima competizione europea. Intanto lunedì a Torino è atterrato il commissario tecnico dell'Argentina per valutare la situazione di Dybala e Higuain in vista delle amichevoli di marzo e del Mondiale 2018.

Dybala dal medico di Messi a Sacile.

Per capire meglio lo stato di salute a tre settimane dal match di Champions League contro gli Spurs ieri Dybala si è recato a Sacile, in provincia di Pordenone, dal dottor Giuliano Poser, specializzato in medicina dello sport ed esperto che cura anche con particolare attenzione l'aspetto dell'alimentazione, tanto che anche Lionel Messi spesso si avvale della sua consulenza. A Sacile il numero 10 bianconero ha fatto il punto della situazione e la speranza dello staff della Juve è quella di poterlo vedere presto lavorare con il gruppo.

Sampaoli a Torino per Higuain e Dybala.

Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, è stato tra gli spettatori della partita tra Juventus e Genoa: l'allenatore è rimasto a Torino anche ieri per incontrare e pranzare con Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, salvo poi avere un colloquio individuale con entrambi. Secondo quanto riportato dal Clarin il selezionatore vuole capire la situazione dei due in vista delle amichevoli di marzo, una contro l'Italia, e dei prossimi Mondiali di Russia. Sia il Pipita che la Joya non hanno il posto assicurato e dovranno mettersi in mostra nei prossimi mesi per convincere Sampaoli.