L’esterno della Juventus Juan Guillermo Cuadrado è stato operato questa mattina in Germania per risolvere i problemi di pubalgia. Fino a ieri, giorno in cui è stato ufficializzato l’intervento, non erano ancora ben chiari i tempi di recupero. Ma il bollettino medico diramato dal club Campione d’Italia rende tutto più chiaro. Solo tra un mese il colombiano potrà tornare ad allenarsi e tra circa due mesi tornerà a disposizione di Allegri. Questo il comunicato della Juventus

Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, a opera della dottoressa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Al rientro in Italia, il giocatore inizierà subito la riabilitazione. É attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica.

Quante partite salterà Cuadrado.

Nel 2018 il colombiano non ha mai giocato, la sua ultima partita è stata quella con la Roma (il 23 dicembre) e per altri due mesi non sarà disponibile. Per Allegri la perdita è notevole. Perché il giocatore ha dato sempre un grande contribuito. Cuadrado dovrebbe rientrare dopo la sosta del 25 marzo, in cui giorni torneranno a giocare le nazionali. L’esterno non giocherà le due partite degli ottavi di Champions League con il Tottenham, salterà le semifinali di Coppa Italia con l’Atalanta e non sarà disponibile per almeno sette partite di campionato. Probabilmente il giocatore potrebbe tornare a disposizione per Juventus-Milan che si disputerà il 31 marzo.

Le alternative a Cuadrado.

L’infortunio di Cuadrado fa diminuire la pattuglia offensiva della Juventus, che ha ceduto Pjaca e almeno per un paio di settimane non avrà Dybala. La perdita di Cuadrado anche numericamente è pesante per Allegri che da tempo ha scelto il 4-3-3 e in rosa si ritrova con quattro giocatori offensivi (Higuain, Bernardeschi, Mandzukic e Douglas Costa). Tutti di grande livello, ma potrebbero finire per pagare le troppe partite giocate.